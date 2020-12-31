Прогноз от Я - страница 100

совсем от влекся от рынка- а тут скоро клюнет, мой уровень, где я должен войти в рынок  

XAUUSDH2з 

 
Alexsandr San:

Нет, возьмите лотерейных билетов на миллион, из этих билетов - Вы выиграете 15000 , помимо того, что Вы в проигрыше, Вам надо заплатить налог, в 13 процентов. и того ?????????????????????  

и это не в завтра происходит, а уже сегодня.-      - Дойдет, стоит типа Ж..... и плакали наши денюшки.

Вы ничего не попутали?...

Вы еще предложите подбрасывать монетку, и порассуждайте о прибыли...

СМЕШНО...

Serqey Nikitin:

Вы весь день, преследуете меня , Вы прям какой то маньяк, Что Вам от меня надо????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

Serqey Nikitin:

я уже об, одном Никитином рассказал, Вы как родные братья  https://www.mql5.com/ru/forum/313157/page98#comment_16709432

Никитин

Alexsandr San:

вот как можно понять !? канал уровня, нарисован месяц назад, но этот уровень актуален сейчас. Цена подошла к этому уровню, получается мы заглянули в бедующее?!


И вот опять! ведь этих линий месяц назад не было , получается я заглянул в будущее??????

XAUUSDH2б 

не, терпенья уже нет! вошёл, а то вчера не взяли меня с собой

XAUUSDH2ц 

Alexsandr San:

не, терпенья уже нет! вошёл, а то вчера не взяли меня с собой

 

Ждал - и на тебе! функцию не правильно сделал. Придётся подождать с входами в рынок, надо поправить Утилиту.

XAUUSDH2 

походу сегодня, дойдёт к 1744 и оттуда, рванёт вниз    XAUUSDH2

XAUUSDH2 

Вроде проявляется сигнал на продажи,

XAUUSDH2

линия красная и зелёная Снимок.PNGниже красной, начало падения 

по дневному графику, если закрепится ниже красной линии - можно будет расслабится, у кого позиции открыты вниз . есть надежда и у тех, у кого верх - нужно пробить зелёную линию.

XAUUSDDaily   XAUUSDDaily

Alexsandr San:

Вроде проявляется сигнал на продажи,

линия красная и зелёная ниже красной, начало падения 

по дневному графику, если закрепится ниже красной линии - можно будет расслабится, у кого позиции открыты вниз . есть надежда и у тех, у кого верх - нужно пробить зелёную линию.

  XAUUSDDaily

Отсюда может отскочить верх    XAUUSDH2

XAUUSDH2

