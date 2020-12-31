Прогноз от Я - страница 100
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
совсем от влекся от рынка- а тут скоро клюнет, мой уровень, где я должен войти в рынок
Нет, возьмите лотерейных билетов на миллион, из этих билетов - Вы выиграете 15000 , помимо того, что Вы в проигрыше, Вам надо заплатить налог, в 13 процентов. и того ?????????????????????
--------------------
и это не в завтра происходит, а уже сегодня.- - Дойдет, стоит типа Ж..... и плакали наши денюшки.
Вы ничего не попутали?...
Вы еще предложите подбрасывать монетку, и порассуждайте о прибыли...
СМЕШНО...
Вы ничего не попутали?...
Вы еще предложите подбрасывать монетку, и порассуждайте о прибыли...
СМЕШНО...
Вы весь день, преследуете меня , Вы прям какой то маньяк, Что Вам от меня надо?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Вы ничего не попутали?...
Вы еще предложите подбрасывать монетку, и порассуждайте о прибыли...
СМЕШНО...
я уже об, одном Никитином рассказал, Вы как родные братья https://www.mql5.com/ru/forum/313157/page98#comment_16709432
вот как можно понять !? канал уровня, нарисован месяц назад, но этот уровень актуален сейчас. Цена подошла к этому уровню, получается мы заглянули в бедующее?!
И вот опять! ведь этих линий месяц назад не было , получается я заглянул в будущее??????
не, терпенья уже нет! вошёл, а то вчера не взяли меня с собой
не, терпенья уже нет! вошёл, а то вчера не взяли меня с собой
Ждал - и на тебе! функцию не правильно сделал. Придётся подождать с входами в рынок, надо поправить Утилиту.
походу сегодня, дойдёт к 1744 и оттуда, рванёт вниз XAUUSDH2
Вроде проявляется сигнал на продажи,
линия красная и зелёная ниже красной, начало падения
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
по дневному графику, если закрепится ниже красной линии - можно будет расслабится, у кого позиции открыты вниз . есть надежда и у тех, у кого верх - нужно пробить зелёную линию.
XAUUSDDaily
Вроде проявляется сигнал на продажи,
линия красная и зелёная ниже красной, начало падения
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
по дневному графику, если закрепится ниже красной линии - можно будет расслабится, у кого позиции открыты вниз . есть надежда и у тех, у кого верх - нужно пробить зелёную линию.
XAUUSDDaily
Отсюда может отскочить верх XAUUSDH2