я пока не знаю . я ведь , тестирую эксперта . и пытаюсь сообразить как мне действовать в реальной торговле
Не согласен с ответом. Надо сначала понять как действовать в реальной торговле , а потом учить этому эксперта.
Но это чисто мое мнение.
На него можно не отвечать)))
подведу итог работы эксперта за 2 дня .
вчера - было много открытий от индикатора( Pivot Lines TimeZone https://www.mql5.com/ru/code/1114 ) сегодня сработала только одна пара - по этому же индикатору.
Хорошая статистика. А у всех сделок прибыль в пунктах такая?
По 30-50-70 и более пунктов не бывает?
у эксперта была цель - заработать 5000 . он может закрыть и убыточные ордера . но 5000 будут у вас на счету . например было у вас 25000 а станет 30000 . при этом у вас естественно будут и минусовые и плюсовые при достижение - этих 5000
Не, я не об этом. Сделки у тебя по 6, 10, 15 пунктов.
Сделки где прибыль больше в пунктах есть?
вот - я и хочу узнать. сколько он может приносить дохода . что бы не сидеть у компа и совершать ручные движения
самая большая 500 рублей в истории не показывает пункты
То есть, закрытие по общему профиту всех открытых позиций?
да! и как достигла цели . запускаем эксперта заново. выставляем на одном из экспертов вновь цель баланса и всё по новой
(как установить цель --- у вас баланс 25000 вы хотите заработать 5000
здесь прописываем 30000
установить эксперта на все открытые пары - сохраняем шаблон графика и эксперт как достигнет цели удалит все открытые позиции и заменит на всех открытых графиках шаблон
здесь вписываем имя шаблона который вы сохранили на нём установлен эксперт уже с настройками вашими
вот файл эксперта ниже
а также индикатор, я этот туда прикрепил в эксперт. это как кто хочет - может подобрать свой
вот ещё скрипт самый нижней файл - это что бы на все графики открытые - сменить шаблон
прочёл эту тему от начала до конца - противно читать (что я писал)- аж стыдно!
- да! не умею я писать - надо было учится - а я спортом в место учёбы занимался. - вот он и результат грамотности