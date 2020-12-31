Прогноз от Я - страница 22

Aleksandr Klapatyuk:

я пока не знаю . я ведь , тестирую эксперта . и пытаюсь сообразить как мне действовать в реальной торговле 

Не согласен с ответом. Надо сначала понять как действовать в реальной торговле , а потом учить этому эксперта.

Но это чисто мое мнение.

На него можно не отвечать)))

подведу итог работы эксперта за 2 дня .

вчера - было много открытий от индикатора( Pivot Lines TimeZone https://www.mql5.com/ru/code/1114 ) сегодня сработала только одна пара - по этому же индикатору.

Aleksandr Klapatyuk:

Хорошая статистика. А у всех сделок прибыль в пунктах такая?

По 30-50-70 и более пунктов не бывает?

Aleksandr Yakovlev:

у эксперта была цель - заработать 5000 . он может закрыть и убыточные ордера . но 5000 будут у вас на счету . например было у вас 25000 а станет 30000 . при этом у вас естественно будут и минусовые и плюсовые при достижение - этих 5000

 
Не, я не об этом. Сделки у тебя по 6, 10, 15 пунктов. 

Сделки где прибыль больше в пунктах есть?

вот - я и хочу узнать. сколько он может приносить дохода . что бы не сидеть у компа и совершать ручные движения 

самая большая 500 рублей в истории не показывает пункты 

То есть, закрытие по общему профиту всех открытых позиций

да! и как достигла цели . запускаем эксперта заново. выставляем на одном из экспертов вновь цель баланса и всё по новой 

(как установить цель --- у вас баланс 25000 вы хотите заработать 5000

здесь прописываем 30000

input double   TargetProfit            = 30000.00;     // Целевая прибыль

установить эксперта на все открытые пары - сохраняем шаблон графика и  эксперт как достигнет цели удалит все открытые позиции и заменит на всех открытых графиках шаблон 

input string   t0="------ Parameters --------";         // Настройка Эксперта
input string   Template                = "ADX";         // Имя шаблона(without '.tpl')
input datetime HoursFrom               = D'1970.01.01'; // Время старта Эксперта
input datetime HoursTo                 = D'2030.12.31'; // Время закрытия всех позиций
input double   TargetProfit            = 900000.00;     // Целевая прибыль
input uint     maxLimits               = 1;             // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   MaximumRisk             = 0.01;          // Maximum Risk in percentage
input double   DecreaseFactor          = 3;             // Descrease factor
input ENUM_LOT_OR_RISK InpLotOrRisk    = lots;          // Money management: Lot OR Risk

здесь вписываем имя шаблона который вы сохранили на нём установлен эксперт уже с настройками вашими 

input string   Template                = "ADX";         // Имя шаблона(without '.tpl')

вот файл эксперта ниже

а также индикатор, я этот туда прикрепил в эксперт. это как кто хочет - может подобрать свой 

вот ещё скрипт самый нижней файл - это что бы на все графики открытые - сменить шаблон 

Файлы:
Horse_move.mq5  198 kb
2.mq5  17 kb
To_Change_The_Pattern.mq5  4 kb
прочёл эту тему от начала до конца - противно читать (что я писал)- аж стыдно!

- да! не умею я писать - надо было учится - а я спортом в место учёбы занимался. - вот он и результат грамотности 

