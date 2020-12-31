Прогноз от Я - страница 20
Однако, и ваш метод заслуживает глубокого уважения!
Могу ли я познакомиться с вашим экспертом?
Мой советник- довольно простой.
Он от тренд линии совершает открытие позиции
А так же закрывает - достигнутый баланс.
Ну прогноз - приходится самому решать по Индикаторам
Понятно. Спасибо.
Ну что же, вижу, что критиков у вас поубавилось:)
Желаю Успехов и Удачи!
Вам так же - Успехов и Удачи!
Спасибо!!!
рискну на EURJPYH2 в BUY
ЗЕМЛЯКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
что то сегодня - не одного сигнала нет . с 4утра запустил эксперта, не одной позиции не открыл. Значить надо ждать !
от этого индикатора https://www.mql5.com/ru/code/1114 - от R2 жду на sell ,а от S2 жду на buy
что то сегодня - не одного сигнала нет . с 4утра запустил эксперта, не одной позиции не открыл. Значить надо ждать !
ну наконец то. сработало
время переключил - нельзя оказывается переключать - она опять выставила горизонтальную линию. это правда не страшно - я могу её в ручную удалить
вверху ещё одна горизонтальная линия - но она, когда будет достигнута - сработает ещё sell и отбросит её ещё выше и так бесконечно, пока не пойдёт вниз
вот еще открыла и отбросило, выше горизонтальную линию (красную)
день сегодня не хлебный . из столько пар - одна пара сработала сегодня по сигналу