[Удален]  
Aleksandr Praslov:

 Однако, и ваш метод заслуживает глубокого уважения!

 Могу ли я познакомиться с вашим экспертом?

Мой советник- довольно простой.

Он от тренд линии совершает открытие позиции 

А так же закрывает - достигнутый баланс.

Ну прогноз - приходится самому решать по Индикаторам

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Понятно. Спасибо.

Ну что же, вижу, что критиков у вас поубавилось:)

Желаю Успехов и Удачи!

[Удален]  
Aleksandr Praslov:

Спасибо! за поддержку.

Вам так же - Успехов и Удачи!

Спасибо!!!

[Удален]  

рискну на EURJPYH2 в BUY

EURJPYH2

[Удален]  

ЗЕМЛЯКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ


[Удален]  

что то сегодня - не одного сигнала нет . с 4утра запустил эксперта, не одной позиции не открыл. Значить надо ждать !

Alpari MT5ч.png

от этого индикатора https://www.mql5.com/ru/code/1114 - от R2 жду на sell ,а от  S2 жду на  buy 

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

ну наконец то. сработало

Alpari MT5в

Alpari MT5а 

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

ну наконец то. сработало

 

время переключил - нельзя оказывается переключать - она опять выставила горизонтальную линию. это правда не страшно - я могу её в ручную удалить

вверху ещё одна горизонтальная линия - но она, когда будет достигнута - сработает ещё sell и отбросит её ещё выше и так бесконечно, пока не пойдёт вниз 

Alpari MT5п 

[Удален]  

вот еще открыла и отбросило, выше горизонтальную линию (красную)

Alpari MT5р

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

вот еще открыла и отбросило, выше горизонтальную линию (красную)


день сегодня не хлебный . из столько пар - одна пара сработала сегодня по сигналу 

Alpari MT5.pngц

