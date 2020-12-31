Прогноз от Я - страница 4
Итак, смотрю тоже 2-х часовые графики:
Фунтдоллар - хороший тренд вниз и возможно он продолжится на следующей неделе, но он слабый, и как только он закончится возможны хорошие импульсы вверх.
Евроиена - хороший тренд вниз и неплохой вход сейчас, тоже не очень сильный, и скорее рекомендуются продажи на откатах.
Евродоллар - коррекционное движение к тренду вниз, сейчас неплохие входы на продажу, но возможно цена еще пройдет немного вверх и по идее должна не задерживаясь надолго пойти быстренько вниз.
Мои мысли уже возможно подтвердяться гэпами в понедельник).
то что может опустится - я не спорю.
но концу следующей недели - будет цена выше чем сейчас
Aleksandr Klapatyuk:
многие наверное думают-что я на демо.
Слился я - так как я через щур азартный.
держу позицию до конца и без стопов
MA 55 выше MA 144
а также
WPR не пересёк StdDev
на графике красная -MA 55 коричневая пунктирная -MA 144
МА имеют одну размерность, а WPR и StdDev разную - к этому и был вопрос.
EURJPY начало разворота по Stochastic - на покупку
а также
(MA 5 close) задран на (MA 5 open)
Поэтому решили податься в предсказатели?)))
В общем и целом:
1. Вы используете ОЧЕНЬ БЫСТРЫЕ индикаторы, которые реагируют на каждый "ЧИХ"...
2. Вероятность резкого разворота этих БЫСТРЫХ индикаторов - ОЧЕНЬ высокая, и , следовательно, Ваш прогноз не эффективен...
3. Вы пытаетесь совместить две РАЗНЫЕ структуры данных: большой график ( D1 ) и быстрые индикаторы - - - это ошибка...
Выводы Вы можете сделать и Сами : уменьшить период графика и перейти на более медленные индикаторы...
Все эти моменты , естественно, снизят Вашу прибыль, но увеличат СТАБИЛЬНОСТЬ Вашей стратегии... и Ваших прогнозов...
какой из меня предсказатель ?
пытаюсь под учится - и заново в бой
какой из меня предсказатель ?
пытаюсь под учится - и заново в бой