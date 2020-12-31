Прогноз от Я - страница 4

Итак, смотрю тоже 2-х часовые графики:

Фунтдоллар - хороший тренд вниз и возможно он продолжится на следующей неделе, но он слабый, и как только он закончится возможны хорошие импульсы вверх.

Евроиена - хороший тренд вниз и неплохой вход сейчас, тоже не очень сильный, и скорее рекомендуются продажи на откатах.

Евродоллар - коррекционное движение к тренду вниз, сейчас неплохие входы на продажу, но возможно цена еще пройдет немного вверх и по идее должна не задерживаясь надолго пойти быстренько вниз.

Мои мысли уже возможно подтвердяться гэпами в понедельник).

двояко

то что может опустится - я не спорю.

но концу следующей недели - будет цена выше чем сейчас

 

Я вроде так и написал.
многие наверное думают-что я на демо.

Слился я - так как я через щур азартный.

держу позицию до конца и без стопов  

 
МА имеют одну размерность, а WPR и StdDev разную - к этому и был вопрос.

EURJPY покупать

EURJPY начало разворота по Stochastic - на покупку
а также
(MA 5 close) задран на (MA 5 open)

 
Поэтому решили податься в предсказатели?)))

 
В общем и целом:

1. Вы используете ОЧЕНЬ БЫСТРЫЕ индикаторы, которые реагируют на каждый "ЧИХ"...

2. Вероятность резкого разворота этих БЫСТРЫХ индикаторов - ОЧЕНЬ высокая, и , следовательно, Ваш прогноз не эффективен...

3. Вы пытаетесь совместить две РАЗНЫЕ структуры данных: большой график ( D1 ) и быстрые индикаторы - - -   это ошибка...


Выводы Вы можете сделать и Сами :  уменьшить период графика  и  перейти на более медленные индикаторы...

Все эти моменты , естественно, снизят Вашу прибыль, но увеличат СТАБИЛЬНОСТЬ Вашей стратегии...  и Ваших прогнозов...   

какой из меня предсказатель ?

пытаюсь под учится - и заново в бой

