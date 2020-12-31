Прогноз от Я - страница 43

Renat Akhtyamov:

5 лет называешь ордера орденами?

это очень странно

тем более, что в МТ5 уже не ордера, а позиции

я на мт 4 торгую

 
Valentin7:

я на мт 4 торгую

ок, МТ4

у тебя так? :


 
ну ок то опечатка у меня , не столь важно ..главное чтоб профит был и прибыльная система заточенная под свою психику , а все остальное это нюансы..

 
Valentin7:

ну ок то опечатка у меня , не столь важно ..главное чтоб профит был и прибыльная система заточенная под свою психику , а все остальное это нюансы..

согласен

и главное спокойствие

если бар не выше МА144 - тогда думаю что всё таки вниз он должен идти   GBPUSD

МА144

 
дай бог чтоб вниз...правда все эти индикаторы как по мне просто до ***..они не опережают график ,а просто показывают текущие положение его..помойму кроме фундаментального анализа и линий потдержки - все остальное такое по большей части туфта..

я тоже так думаю - но стараюсь понять всё так их предназначение этих индикаторов 

 
Я бы тоже хотел поход вниз)))

Я в этом просто заинтересован)))


у этой пары сегодня - какие то манёвры странные. он по идее уже давно должен за сегодняшний день быть внизу

 
Ну, тут были мысли что пойдем туда, но я на деялся, что от 1,28480 развернется.

Вторая верхняя точка это 1,28680 от которой поход вниз. Хорошо, что от нижней точки не продал. Чуйка работает)))

А так вообще, уровень (зона) 1,28700 достаточно сильная. Недавно на импульсе было пробитие и выше не пошли, вернулись под уровень. 

Сейчас тест этого уровня. Возможно (а так оно и будет), поколбасимся немного под ним. И ордер мой выбьет конечно же.

Но потом все таки вниз. Повторно входить не буду. Завтра в течении дня меня не будет за компом, некому следить. 

Поэтому пускаю на самотек.

