Прогноз от Я - страница 43
5 лет называешь ордера орденами?
это очень странно
тем более, что в МТ5 уже не ордера, а позиции
я на мт 4 торгую
ок, МТ4
у тебя так? :
ок, МТ4
ну ок то опечатка у меня , не столь важно ..главное чтоб профит был и прибыльная система заточенная под свою психику , а все остальное это нюансы..
согласен
и главное спокойствие
если бар не выше МА144 - тогда думаю что всё таки вниз он должен идти GBPUSD
дай бог чтоб вниз...правда все эти индикаторы как по мне просто до ***..они не опережают график ,а просто показывают текущие положение его..помойму кроме фундаментального анализа и линий потдержки - все остальное такое по большей части туфта..
я тоже так думаю - но стараюсь понять всё так их предназначение этих индикаторов
Я бы тоже хотел поход вниз)))
Я в этом просто заинтересован)))
у этой пары сегодня - какие то манёвры странные. он по идее уже давно должен за сегодняшний день быть внизу
Ну, тут были мысли что пойдем туда, но я на деялся, что от 1,28480 развернется.
Вторая верхняя точка это 1,28680 от которой поход вниз. Хорошо, что от нижней точки не продал. Чуйка работает)))
А так вообще, уровень (зона) 1,28700 достаточно сильная. Недавно на импульсе было пробитие и выше не пошли, вернулись под уровень.
Сейчас тест этого уровня. Возможно (а так оно и будет), поколбасимся немного под ним. И ордер мой выбьет конечно же.
Но потом все таки вниз. Повторно входить не буду. Завтра в течении дня меня не будет за компом, некому следить.
Поэтому пускаю на самотек.