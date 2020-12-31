Прогноз от Я - страница 83
У меня робот забрал 100 пунктов по NZDJPY. Пошли сделки с макс. объемом брокера - для эффективности нужно открывать второй счет.
так потихоньку - может и выкарабкаюсь GBPUSDM2
Максимальный объем в одной сделке.
Депозит расчитан одновременно максимум на три позиции по разным парам (эффективность+диверсиф.): 0,01 (*3) - на каждые 15 долл. счета. Макс. объем одной сделки у брок. - 100 лотов. На 150 тыс. долл. одноврем. в рынке может быть 3 сделки по разным парам по 100 лотов. Могут быть сигналы, которые не доступны по марже. Напр., на некоторые кроссы плечо всего 1:50 вместо 1:500 счета - на такую сделку денег не хватит и она пропускается.
Счет 150 тыс. долл. - это потолок для одного счета и счет, напр., 200 тыс. долл. будет менее эффективным. Но можно открыть еще неск. счетов у этого или др. брок. Напр., на 1,5 млн. долл. - 10 счетов.
по чему у Вас такие суммы ? Вы собираетесь вложить в это дело, такую сумму ?
- может тестировать вашу систему, с той суммой, которую вам не жаль потерять - если ваша система, даст сбой ?
-
Минимальный счет - 15 долл. при 1:200 и выше. Мало кто задумывается о максимальных значениях, однако у данной стратегии есть и макс. ограничение - 150 тыс. с тем же плечом.
На тесте с качеством истории 100% (которое доступно за последние 3 мес.) советник приносит более 100% прибыли в месяц. Система защищена вирт. стоп-лоссом, который закрывает все позиции при просадке счета 75%, поэтому на реальный тест рекомендуется выходить с ММ "50/50". Это когда 50% ваших средств - на торговом счете, а 50% - в запасе (в банке и т.п.). И если по стратегии мин. счет - 15 долл., то по ММ "50/50" для торговли у вас должно быть 30 долл. Исходя из теста, через месяц 15 долл. принесут еще 15. И на торг. счете будет 30. В начале след. мес. нужно сложить 30 долл. с торг. счета и 15 из запаса. Потом 45 долл. разделить на 2. Получим 22,5 долл. на торг. счет и 22,5 в запас. Через месяц ММ повторить с учетом прибыли или убытков на торг. счете. И т.д.
ММ "50/50" - это один из самых эффективных вариантов сохранения капитала с данной стратегией. Если вспомнить одномоментное падение евро-франка на 35000 пунктов (при 5-знаке), которое случилось 15.01.15 и вспомнить, что тогда ни один реальный стоп-лосс не сработал по своей цене и сливались депозиты, загруженные всего на 10% при плече всего 1:30, то невозможно не признать стратегию со 100% прибыли в месяц, вирт. стоп-лоссом при просадке 75% и ММ "50/50" одной из самых прибыльных и надежных стратегий торговли валютными парами.
результат теста - впечатляет!!!
удачи! Вашей стратегии и Вашему Эксперту!
Благодарю! Спасибо за ваше мнение!
И вам удачи в поиске!
как МА(89 жёлтая) пересекёт МА(144 коричневая) GBPUSDM2
будет у меня надежда, что пойдёт верх
не знаю, как так получается?
вот, эти 2 последних снимка выше - как только выставлю на просмотр, резко движение меняется вниз.
странно как то.
а это написал - так вообще психанули
- снесли, на фиг
ну и, всё! в этом месяце, лимит исчерпан. на мне заработали 21000 руб