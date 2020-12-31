Прогноз от Я - страница 81
Не хочется вас конечно расстраивать, но сейчас сформировался сигнал на продажу.
До 1,30 +- должны дойти.
может быть, но!
на 30 минутах пока показывает вверх GBPUSDM30
У тебя на графике столько машек накидано. Ужас. Если они тебе так нравятся, накинь машку с этими параметрами.
И не мучайся. И торгуй на 30М графике. После пересечения цены п. на 30, возврат к машке и совершай сделку.
так, у меня стоит такая - коричневая (правда 144 )
-------------------------
вот, как ты говоришь, дошла до коричневое и возвращается назад
Все верно
Закрыл свой терминал и наблюдаю издали ( фунт доллар )
--------- если пробьёт горизонтальную линию, то ринется вниз
пробьёт параболика точку , пойдёт вверх
----------------------
наметилась вверх ( евро ена )
- горизонтальная линия стоп
Цена еще может сходить до 1,30800 сегодня. Но глобально все еще вниз.
глобально - прямо аж, глобально, всё меняется вмиг
просто мне, надо вверх - или я опять сольюсь!!!
Есть большая вероятность такая. Извини.
Вижу! но не чё, не первый раз