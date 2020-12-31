Прогноз от Я - страница 81

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Не хочется вас конечно расстраивать, но сейчас сформировался сигнал на продажу.

До 1,30 +- должны дойти.

может быть, но! 

на 30 минутах пока показывает вверх GBPUSDM30

GBPUSDM30 з

 
Alexsandr San:

может быть, но! 

на 30 минутах пока показывает вверх GBPUSDM30


У тебя на графике столько машек накидано. Ужас. Если они тебе так нравятся, накинь машку с этими параметрами.

И не мучайся. И торгуй на 30М графике. После пересечения цены п. на 30, возврат к машке и совершай сделку.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

У тебя на графике столько машек накидано. Ужас. Если они тебе так нравятся, накинь машку с этими параметрами.

И не мучайся. И торгуй на 30М графике. После пересечения цены п. на 30, возврат к машке и совершай сделку.


так, у меня стоит такая - коричневая (правда 144 )

-------------------------

вот, как ты говоришь, дошла до коричневое и возвращается назад 

GBPUSDM30 зх

 
Alexsandr San:

так, у меня стоит такая - коричневая (правда 144 )

-------------------------

вот, как ты говоришь, дошла до коричневое и возвращается назад 


Все верно

[Удален]  

Закрыл свой терминал и наблюдаю издали ( фунт доллар )

--------- если пробьёт горизонтальную линию, то ринется вниз

пробьёт параболика точку , пойдёт вверх

фунт доллар 

----------------------

наметилась вверх ( евро ена )

- горизонтальная линия стоп 

Снимок евро ена

 
Alexsandr San:

Закрыл свой терминал и наблюдаю издали ( фунт доллар )

--------- если пробьёт горизонтальную линию, то ринется вниз

пробьёт параболика точку , пойдёт вверх

 

Цена еще может сходить до 1,30800 сегодня. Но глобально все еще вниз.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Цена еще может сходить до 1,30800 сегодня. Но глобально все еще вниз.

глобально - прямо аж, глобально, всё меняется вмиг 

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Цена еще может сходить до 1,30800 сегодня. Но глобально все еще вниз.

просто мне, надо вверх - или я опять сольюсь!!!
 
Alexsandr San:
просто мне, надо вверх - или я опять сольюсь!!!

Есть большая вероятность такая. Извини.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Есть большая вероятность такая. Извини.

Вижу! но не чё, не первый раз

1...747576777879808182838485868788...103
Новый комментарий