Valentin7:
блин что именно вам заскринить...?

У тебя на скрине 5 сделок. Сделай чтоб 6 было

 
Renat Akhtyamov:

кидай спецификацию по GBPUSD и все сделки чтобы видно было, у тебя на скрине не все

сам счас посчитаю

что имеено скринить?
Valentin7:
так это понятно но авдруг фунт дальше вверх пойдет то все хана моему депозиту..
Пойдёт, больше некуда. Это стопудово
 
Aleksandr Yakovlev:

вот
Файлы:
Screenshot_13.png  47 kb
 
Valentin7:
маржа за 1 лот по фунту сколько?
 
Vladimir Baskakov:
Пойдёт, больше некуда. Это стопудово

только при таком раскладе ничего это ему не даст

лок у него

 
Renat Akhtyamov:
у меня лот 0.05 кредитное плечо 1 : 100 
Файлы:
Screenshot_13.png  47 kb
 
Valentin7:
Свопы лонговые едят некисло(

Renat Akhtyamov:
у него общее получается лот 0.30 кажись 6.30 = 0.01 лот

 
Valentin7:
вот это жмякни и заскринь


