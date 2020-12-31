Прогноз от Я - страница 27
блин что именно вам заскринить...?
У тебя на скрине 5 сделок. Сделай чтоб 6 было
кидай спецификацию по GBPUSD и все сделки чтобы видно было, у тебя на скрине не все
сам счас посчитаю
У тебя на скрине 5 сделок. Сделай чтоб 6 было
что имеено скринить?
Пойдёт, больше некуда. Это стопудово
только при таком раскладе ничего это ему не даст
лок у него
маржа за 1 лот по фунту сколько?
Свопы лонговые едят некисло(
маржа за 1 лот по фунту сколько?
у него общее получается лот 0.30 кажись 6.30 = 0.01 лот
вот это жмякни и заскринь