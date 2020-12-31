Прогноз от Я - страница 9

[Удален]  

Появился сигнал на продажу по паре USDCHF на 2 часовом графике.

2 часовой по мне - более точнее - 

есть сигнал на продажу

но лучше дождаться - когда  Stochastic  пересекает 50 

[Удален]  

Интересного Индикатора нашёл

https://www.mql5.com/ru/code/64

plombiers 

выдавал предупреждения - здесь буковки заменил - предупреждения исчезли

  //+------------------------------------------------------------------+
double myStdDev(int period_N,const double  &Cena[],int Shift)
  {
   double sun,sred,stb;
   int z,c=period_N-1;
   sun=0.0;stb=0.0;
   for(z=0;z<period_N;z++)
     {
      sun+=Cena[z+Shift];
     }
   sred=sun/period_N;
   for(z=0;z<period_N;z++)
     {
      sun=Cena[z+Shift]-sred;
      stb+=sun*sun;
     }
   sun=stb/c;
   stb=MathSqrt(sun);
   return(stb);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

Plombiers - Осциллятор в канале
[Удален]  

появился сигнал EURUSD на покупку

EURUSD

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

появился сигнал EURUSD на покупку


Верно, сейчас фунт стартанет
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Верно, сейчас фунт стартанет
только вот куда? по моему графику вроде как вниз
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:
только вот куда? по моему графику вроде как вниз
Туда куда евро
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Туда куда евро
ну и правильно туда ему и дорога- тут улыбочка 
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:
ну и правильно туда ему и дорога- тут улыбочка 

USDCHF  всё таки вниз -1 день показывает 

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

USDCHF  всё таки вниз -1 день показывает 

Посмотрел ещё разок, разворот , пойдёт вверх. Была коррекция. Only buy короче
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Посмотрел ещё разок, разворот , пойдёт вверх. Была коррекция. Only buy короче

не буду возражать - пара ещё та! 

как накажет так накажет

