Прогноз от Я - страница 9
Появился сигнал на продажу по паре USDCHF на 2 часовом графике.
2 часовой по мне - более точнее -
но лучше дождаться - когда Stochastic пересекает 50
Интересного Индикатора нашёл
https://www.mql5.com/ru/code/64
выдавал предупреждения - здесь буковки заменил - предупреждения исчезли
//+------------------------------------------------------------------+
double myStdDev(int period_N,const double &Cena[],int Shift)
{
double sun,sred,stb;
int z,c=period_N-1;
sun=0.0;stb=0.0;
for(z=0;z<period_N;z++)
{
sun+=Cena[z+Shift];
}
sred=sun/period_N;
for(z=0;z<period_N;z++)
{
sun=Cena[z+Shift]-sred;
stb+=sun*sun;
}
sun=stb/c;
stb=MathSqrt(sun);
return(stb);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
появился сигнал EURUSD на покупку
Верно, сейчас фунт стартанет
только вот куда? по моему графику вроде как вниз
Туда куда евро
ну и правильно туда ему и дорога- тут улыбочка
USDCHF всё таки вниз -1 день показывает
Посмотрел ещё разок, разворот , пойдёт вверх. Была коррекция. Only buy короче
не буду возражать - пара ещё та!
как накажет так накажет