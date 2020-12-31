Прогноз от Я - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выход всегда есть
да! он то есть! ну как его правильно реализовать?
да! он то есть! ну как его правильно реализовать?
Я писал выше. Это раз.
И ко всему я в личке второй вариант предложил.
А, на да, есть еще 3 вариант, закрыть все сделки сейчас и на пару сотен торговать)))
Я писал выше. Это раз.
И ко всему я в личке второй вариант предложил.
А, на да, есть еще 3 вариант, закрыть все сделки сейчас и на пару сотен торговать)))
пока он ещё - не чего не потерял - может всё таки рискнуть - на новостях . кто не рискует тот не пьёт шампанское
Валентин, расскажи, чем закончится и какие выводы сделал.
Расскажу конечно, сейчас сижу, думаю пойдет ли дальше фунт вверх или подождать новостей в 11 30 или сейчас верении закрыть ((((
Расскажу конечно, сейчас сижу, думаю пойдет ли дальше фунт вверх или подождать новостей в 11 30 или сейчас верении закрыть ((((
не торопись. сегодня можно не чего не предпринимать - в завтра может быть лучшей момент
можно по 0.01 с каждого ордер продать - что бы у тебя хватило на свопы
не торопись. сегодня можно не чего не предпринимать - в завтра может быть лучшей момент
можно по 0.01 с каждого ордер продать - что бы у тебя хватило на свопы
как продать у меня все по 0.05 открыты - что можно как-то частично орден закрыть?
да! частично можно
только не сейчас - туда к позднему вечеру
как продать у меня все по 0.05 открыты - что можно как-то частично орден закрыть?
Ууууу, да вы батенька профи)))
Как узнаешь как закрывать, не делай этого пока.
да! частично можно
только не сейчас - туда к позднему вечеру
а пока загрузи терминал с сайта https://content.mql5.com/go?link=https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe%3Futm_source=www.mql5.com%26utm_medium=display.800.80%26utm_term=mt5.features%26utm_content=download%26utm_campaign=0400.ru.download.mt5&a=eafngexxdphlhhmkradkjergsifhiqsz&s=4022351f4bcfb138ba17a5b26994921a4ed77f0bfd3bd74914c969039696061c&uid=mekkmtuojgfdvdticradinenjqqywvwu&ref=https://www.mql5.com/ru/forum/313157/page35&id=ubszgymfebjnaeihphloounxqadfedmckc# - демо открой и поучись как правильно поступить - с частичным закрытием
Исполнение по рынку - объём 0.01 - и нажимаешь в самом низу- Close
пока он ещё - не чего не потерял - может всё таки рискнуть - на новостях . кто не рискует тот не пьёт шампанское
К сожалению потерял, открытые минусовые ордера создают лишь некую иллюзию того что деньги пока на счету, на самом деле их уже нет, надо смириться. Рисковать на новостях да и вообще на форексе, это одна из худших идей. Есть уровни, надо сидеть на жопе ровно и ждать пока цена подойдет к нему и уже от уровня с коротким стопом заходить в рынок.