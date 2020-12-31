Прогноз от Я - страница 77

[Удален]  
Alexsandr San:

буду ловить цену в районе горизонтальной синей линии вверх 

стоп от горизонтальной жёлтой линии 

--------------------------------------

и второй вариант в обратную сторону  GBPUSDH2 


что с утра заработал 4000 руб. , слил 3000 руб.

GBPUSDH2 A

 
Alexsandr San:

Все равно - плюс!
[Удален]  
Konstantin Yartsev:
Все равно - плюс!

не знаю точно, - сколько точно , но если по истории за сегодня , я ещё в плюсе

  Снимок S


видел сегодня средства превышали 12000 руб. 

а сейчас намного меньше 

Снимок к

 
Alexsandr San:

Бывает. Если бы закрылись раньше - могли бы недобрать. Поэтому работать только по стратегии и без эмоций.
[Удален]  

Интересные сегодня, сигналы сформовались.

- что то, странное  намечается !!! 

 

Вне рынка до позднего вечера или утра.

Потенциал есть у йены на продажу за нзд или ауди. И у доллара на продажу за йену. Но пока сигнала нет.

 
Еще часа через 2-6 может франк-йена на покупку выстрелить.
[Удален]  

от улыбки красной - медленно но уверено идёт вниз.

- ждём улыбки синей 

EURJPYH2

[Удален]  

наверное, так будет? по GBPUSDH2

GBPUSDH2

 

У меня фунт-нзд хорошо отработал на реале. На демо-счете 100 лотов тупо не открылись по рынку из-за утреннего расширения спреда и увеличения залога. При 1:500 и 152850 долл. на счете не хватило денег продать несчастные максимальные у брокера 100 лотов. Брокер говорит, что вы хотели - минора продаете и посчитал "утренний" залог и выдал цифру в 45 лотов ... Такой объем соотв. плечу 1:50 при счете 152850 долл. На счете 1:500, а реально 1:50.

Ладно, у меня 1 поз.=1 сделка, а кто усреднялся последним уср. с увеличенным лотом? Брокер жжет.

1

