Прогноз от Я - страница 77
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
буду ловить цену в районе горизонтальной синей линии вверх
стоп от горизонтальной жёлтой линии
--------------------------------------
и второй вариант в обратную сторону GBPUSDH2
что с утра заработал 4000 руб. , слил 3000 руб.
что с утра заработал 4000 руб. , слил 3000 руб.
Все равно - плюс!
не знаю точно, - сколько точно , но если по истории за сегодня , я ещё в плюсе
видел сегодня средства превышали 12000 руб.
а сейчас намного меньше
не знаю точно, - сколько точно , но если по истории за сегодня , я ещё в плюсе
видел сегодня средства превышали 12000 руб.
а сейчас намного меньше
Интересные сегодня, сигналы сформовались.
- что то, странное намечается !!!
Вне рынка до позднего вечера или утра.
Потенциал есть у йены на продажу за нзд или ауди. И у доллара на продажу за йену. Но пока сигнала нет.
от улыбки красной - медленно но уверено идёт вниз.
- ждём улыбки синей
наверное, так будет? по GBPUSDH2
У меня фунт-нзд хорошо отработал на реале. На демо-счете 100 лотов тупо не открылись по рынку из-за утреннего расширения спреда и увеличения залога. При 1:500 и 152850 долл. на счете не хватило денег продать несчастные максимальные у брокера 100 лотов. Брокер говорит, что вы хотели - минора продаете и посчитал "утренний" залог и выдал цифру в 45 лотов ... Такой объем соотв. плечу 1:50 при счете 152850 долл. На счете 1:500, а реально 1:50.
Ладно, у меня 1 поз.=1 сделка, а кто усреднялся последним уср. с увеличенным лотом? Брокер жжет.