Прогноз от Я - страница 97
Сегодня, можно рассматривать - продажи XAU/USD
Если цена, подымится выше "P" тогда - надо, призадуматся
Следующая неделя, начнётся скорее всего, падением XAUUSDH2
хорошая штука - для тренировки (для себя, открыл)
вот если, не пойдёт верх - то смысл, этих Индикаторов - до, одного места
тогда вообще - тупик.
Если по логике, то Индикаторы - это просто мелкий инструмент в руках Трейдера...
Определяющим в торговле Трейдера является СТРАТЕГИЯ, которая может объединять более десятка разных индикаторов... Да еще алгоритм совместной работы этих индикаторов...
Так что, в какую сторону "пойдет" индикатор, по большому счету, не особо и важно...
Стратегия в чём заключается ?! как быстрее урвать, и с рулить.
Индикатор создаётся с уже, заложенной стратегией.
Только вот, у каждого Индикатора, своя стратегия
Вчера, поверил одному Индикатору(с кружочками) и открыл позиции вниз.
Сегодня, слепил другой Индикатор(со стрелочками) он скорее всего, показывает правильно, верх.
- поторопился я с открытием позиции
Сейчас проверил как точки работают, без стопов и трала на 2 часовом при балансе 100 доллоров с плечом 100 и лотом 0.01
стрелочный
стрелочный
кружочек
кружочек
для Индикатора с кружочком, нужен вот этот Индикатор (LeManTrend Indicator)https://www.mql5.com/ru/code/27570
Мой прогноз - очень простой!
туда - сюда ! и всё в ажуре. XAUUSDM5
верх GBPNZDH
вниз AUDCADH2
вниз EURSGDH2
вниз NZDCADH2
Золото всё же, должно подешеветь. к МА144 в этом месяце, подойдёт
Сегодня бы, должна подойти к S2 - потом небольшой отскок к МА144
вот и S2