Сегодня, можно рассматривать - продажи XAU/USD

Снимок XAU USD

----------------------------

Если цена, подымится выше "P" тогда - надо, призадуматся 

Следующая неделя, начнётся скорее всего, падением XAUUSDH2

XAUUSDH2

хорошая штука - для тренировки (для себя, открыл)

Снимок

 
Alexsandr San:

вот если, не пойдёт верх - то смысл, этих Индикаторов - до, одного места

тогда вообще - тупик.                                      


Если по логике, то Индикаторы - это просто мелкий инструмент в руках Трейдера...

Определяющим в торговле Трейдера является СТРАТЕГИЯ, которая может объединять более десятка разных индикаторов... Да еще алгоритм совместной работы этих индикаторов...

Так что, в какую сторону "пойдет" индикатор, по большому счету, не особо и важно...

Serqey Nikitin:

Если по логике, то Индикаторы - это просто мелкий инструмент в руках Трейдера...

Определяющим в торговле Трейдера является СТРАТЕГИЯ, которая может объединять более десятка разных индикаторов... Да еще алгоритм совместной работы этих индикаторов...

Так что, в какую сторону "пойдет" индикатор, по большому счету, не особо и важно...

Стратегия в чём заключается ?! как быстрее урвать, и с рулить.

Индикатор создаётся с уже, заложенной стратегией.

-----------------------------

Только вот, у каждого Индикатора, своя стратегия  

Вчера, поверил одному Индикатору(с кружочками) и открыл позиции вниз.

Сегодня, слепил другой Индикатор(со стрелочками) он скорее всего, показывает правильно, верх.

- поторопился я с открытием позиции

XAUUSDH2 

-------------------

Сейчас проверил как точки работают, без стопов и трала на 2 часовом при балансе 100 доллоров с плечом 100 и лотом 0.01

Снимок3

Снимок2 стрелочный

Снимок1 стрелочный

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Снимок4 кружочек 

Снимок5 кружочек

-----------------------------------------------------

для Индикатора с кружочком, нужен вот этот Индикатор (LeManTrend Indicator)https://www.mql5.com/ru/code/27570

 
Alexsandr San:

Стратегия в чём заключается ?! как быстрее урвать, и с рулить.

Индикатор создаётся с уже, заложенной стратегией.

-----------------------------

Только вот, у каждого Индикатора, своя стратегия  

Упс!  Извините, ошибся группой...
 Владимир Захаров Лебеди
Мой прогноз - очень простой! 

туда - сюда ! и всё в ажуре.   XAUUSDM5                         

XAUUSDM5 GBPUSDM5.png

GBPNZDH верх    GBPNZDH Снимок1

AUDCADH2  вниз   AUDCADH2

EURSGDH2  вниз  EURSGDH2

NZDCADH2  вниз   NZDCADH2 Снимок2


Золото всё же, должно подешеветь. к МА144 в этом месяце, подойдёт 

XAUUSDDaily

Сегодня бы, должна подойти к S2 - потом небольшой отскок к МА144

XAUUSDH2

Снимоквот и S2


