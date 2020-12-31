Прогноз от Я - страница 51

Maxim Kuznetsov:

это фунт ?

у меня буквально всё кричит - продавай !

можно и продавать - а можно как пробьёт, там где мой объект - уже и покупать 

а ещё - у быков больше шансов, на успех 

Aleksandr Klapatyuk:

пока не хочет мою точку - пробить. что бы сработало, на покупку от объекта.

 

одно плохо - почему эксперт так поздно открывает позиции при резком движении от объекта (где то на 80 п выше - от точки входа )

а так сработало на бу GBPUSD

Снимок 

Valentin7:

пока я не решил что это будет мое основное занятие и с этого надо жить - и начал к форексу относится как к серьезной работе...успеха не было..Это труд при чом тяжёлый  - просыпаешся и с 10 утра уже сидишь и анализируешь валюту что да как куда открыть что закрыть..

Для того что бы  участвовать в торгах на форекс , нужна основная работа для зарабатывания денег(завод)  - что бы, было, чем пополнять счёт на форекс. 

И поучаствовать в надежде стать миллионером. Правда тот заработок, который Вы заработали на заводе - вы бы могли потратить на себя на родных , а так вы пополняете чужой карман.

и так, будет продолжаться без конечно . заработал - проиграл  

 
Aleksandr Klapatyuk:

Доля правды есть в ваших словах (((
Если - раскрашивают красивыми байками , что они живут за счёт форекс - это да! только они имеют проценты, за завлекание таких , балбесов как я.
Aleksandr Klapatyuk:
Aleksandr Klapatyuk:

Aleksandr Klapatyuk:

начинаю потихоньку скупать вниз GBPUSD

Снимок

да! тяжёлая неделька выдалась 

закрыло - по общей прибыли 

Снимок2

 
Aleksandr Klapatyuk:

может кто подскажет?

экспортировал календарь из терминала ( а там  (Medium - Low-High) - что это значит ?

Здравствуйте, Александр!

Это значит низкая, умеренная и высокая волатильность.

С уважением, Владимир.

