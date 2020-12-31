Прогноз от Я - страница 51
это фунт ?
у меня буквально всё кричит - продавай !
можно и продавать - а можно как пробьёт, там где мой объект - уже и покупать
а ещё - у быков больше шансов, на успех
пока не хочет мою точку - пробить. что бы сработало, на покупку от объекта.
одно плохо - почему эксперт так поздно открывает позиции при резком движении от объекта (где то на 80 п выше - от точки входа )
а так сработало на бу GBPUSD
пока я не решил что это будет мое основное занятие и с этого надо жить - и начал к форексу относится как к серьезной работе...успеха не было..Это труд при чом тяжёлый - просыпаешся и с 10 утра уже сидишь и анализируешь валюту что да как куда открыть что закрыть..
Для того что бы участвовать в торгах на форекс , нужна основная работа для зарабатывания денег(завод) - что бы, было, чем пополнять счёт на форекс.
И поучаствовать в надежде стать миллионером. Правда тот заработок, который Вы заработали на заводе - вы бы могли потратить на себя на родных , а так вы пополняете чужой карман.
и так, будет продолжаться без конечно . заработал - проиграл
Если - раскрашивают красивыми байками , что они живут за счёт форекс - это да! только они имеют проценты, за завлекание таких , балбесов как я.
когда перестаю , пополнять торговый счёт - начинаются звонки, такими ласковыми словами, да приезжайте к нам в офис, да попьём кофейку.
в последнее время - перестали звонить. я сейчас вынужденно сижу дома - и не чем заняться, сижу проигрываю семейные деньги.
за всё нужно платить- вот хочу адреналину. Вот и плачу
начинаю потихоньку скупать вниз GBPUSD
да! тяжёлая неделька выдалась
закрыло - по общей прибыли
может кто подскажет?
экспортировал календарь из терминала ( а там (Medium - Low-High) - что это значит ?
Здравствуйте, Александр!
Это значит низкая, умеренная и высокая волатильность.
С уважением, Владимир.