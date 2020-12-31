Прогноз от Я - страница 87
ждёмс, сигнала на покупку EURUSD - то есть, запустим эксперта только на покупку от индикатора с маленьким квадратиком
эксперт открыл позицию вверх от сигнала, проверим этот сигнал EURUSDH2
Обманул кажись сигнал от индикатора( 2) нужно было дождаться сигнала от индикатора (LeM 2 Macd)
Кому интересны Индикаторы ниже в файле -( LeM 2 Macd,LeM 2 Rsi работают от индикатора LeManTrend Indicator)https://www.mql5.com/ru/code/27570
да уж, сколько времени прошло - а у нас не какого движения EURUSDH2
ну наконец-то, тронулись!!!
Обманула зараза! надо опять ждать, сигнала вверх. EURUSDH2
для чего у тебя 2 красные линии? вопрос риторический.
Только одна трендовая линия, и линия цены ask
вот Индикатор в кодобазе нашёл https://www.mql5.com/ja/code/13910 - только трендовые линии добавил
у меня возник просто вопрос, 2 трендовые лини вниз, а у тебя покупки)
у меня настроен эксперт от Индикатора (2) сигнал вверх(синяя точка) откроет buy - а, сигнал вниз(красная точка) закроет buy .
sell я настроил - что бы не открывало
Для эксперта нужен Индикатор - типа такого, какой я прикрепил
Работа эксперта в тестере от этого индикатора (2)
Сигнал хочет появится EURJPYH2
только что произойдёт до 13.00 мск. чтобы мой эксперт открыл позицию вниз(открывает на 1 баре от сигнала)
и тут намечается EURUSDH2 только вверх