Alexsandr San:

ждёмс, сигнала на покупку EURUSD - то есть, запустим эксперта только на покупку от индикатора с маленьким квадратиком 


эксперт открыл позицию вверх от сигнала, проверим этот сигнал EURUSDH2

EURUSDH2 Е

Обманул кажись сигнал от индикатора( 2) нужно было дождаться сигнала от индикатора (LeM 2 Macd)

EURUSDH2

Кому интересны Индикаторы ниже в файле -( LeM 2 Macd,LeM 2 Rsi работают от индикатора LeManTrend Indicator)https://www.mql5.com/ru/code/27570

Файлы:
LeM_2_Macd.mq5  16 kb
LeM_2_Rsi.mq5  16 kb
LeManTrend_Indicator.mq5  17 kb
2.mq5  17 kb
Alexsandr San:

да уж, сколько времени прошло - а у нас не какого движения EURUSDH2

EURUSDH2

Alexsandr San:

ну наконец-то, тронулись!!!

Снимок

Снимок2

Alexsandr San:

Обманула зараза! надо опять ждать, сигнала вверх. EURUSDH2

EURUSDH2

 
для чего у тебя 2 красные линии? вопрос риторический.
Fast235:
Только одна трендовая линия, и линия цены ask 

EURUSDH1

вот Индикатор в кодобазе нашёл https://www.mql5.com/ja/code/13910 - только трендовые линии добавил  

Файлы:
2_Obj_Volatility_StepChannel.mq5  31 kb
Alexsandr San:

С помощью этого эксперта , можно от этих линии, совершать команды на покупку, продажу или закрытие 
Файлы:
WWW_Trailing_Line.mq5  96 kb
 
у меня возник просто вопрос, 2 трендовые лини вниз, а у тебя покупки)
Fast235:
у меня настроен эксперт от Индикатора (2) сигнал вверх(синяя точка) откроет buy - а, сигнал вниз(красная точка) закроет buy .

sell я настроил - что бы не открывало 

---------------------

Для эксперта нужен Индикатор - типа такого, какой я прикрепил

-------------------------

Работа эксперта в тестере от этого индикатора (2)

Работа эксперта 

Файлы:
2.mq5  17 kb
Сигнал хочет появится EURJPYH2

только что произойдёт до 13.00 мск. чтобы мой эксперт открыл позицию вниз(открывает на 1 баре от сигнала)

EURJPYH2

и тут намечается EURUSDH2 только вверх

EURUSDH2

