Aleksandr Klapatyuk:

моё начало - на форекс 

там где больше сумма это приход на торговый счёт - что поменьше то снятие

 

я не вижу смысл этим заниматся и не иметь прибыль..куча нервов и переживаний

 
Valentin7:

я не вижу смысл этим заниматся и не иметь прибыль..куча нервов и переживаний

развлекуха это для него
Renat Akhtyamov:

аааааа, вспомнил

это у тебя машинка на аватарке была?

точно, точно

говорил ты, что открыл терминал, а там 200 по моему, а не 300 баксов набежало

вроде - машинку я на аватарку не ставил. Просто у нас у всех - почти такой путь в жизни форекса 

 
Renat Akhtyamov:
развлекуха это для него

пока я не решил что это будет мое основное занятие и с этого надо жить - и начал к форексу относится как к серьезной работе...успеха не было..Это труд при чом тяжёлый  - просыпаешся и с 10 утра уже сидишь и анализируешь валюту что да как куда открыть что закрыть..

Renat Akhtyamov:
развлекуха это для него

это - точно! а чем ещё заняться ? 

 
Valentin7:

пока я не решил что это будет мое основное занятие и с этого надо жить - и начал к форексу относится как к серьезной работе...успеха не было..Это труд при чом тяжёлый  - просыпаешся и с 10 утра уже сидишь и анализируешь валюту что да как куда открыть что закрыть..

Валентин, единственная просьба как участника ресурса: Пишите сообщения без детских ошибок - неприятно читать!

В любом браузере есть проверка правописания - используйте её, вы же взрослый человек!

Спасибо!

вижу не плохой вход - на покупку GBPUSDH2

GBPUSDH2

от этого объекта - который с моим текстом - сработает на бу 

может кто подскажет?

экспортировал календарь из терминала ( а там  (Medium - Low-High) - что это значит ? )

календарь

Aleksandr Klapatyuk:

вижу не плохой вход - на покупку GBPUSDH2

от этого объекта - который с моим текстом - сработает на бу 

пока не хочет мою точку - пробить. что бы сработало, на покупку от объекта.

Aleksandr Klapatyuk:

пока не хочет мою точку - пробить. что бы сработало, на покупку от объекта.

 

это фунт ?

у меня буквально всё кричит - продавай !

