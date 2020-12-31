Прогноз от Я - страница 50
моё начало - на форекс
там где больше сумма это приход на торговый счёт - что поменьше то снятие
я не вижу смысл этим заниматся и не иметь прибыль..куча нервов и переживаний
аааааа, вспомнил
это у тебя машинка на аватарке была?
точно, точно
говорил ты, что открыл терминал, а там 200 по моему, а не 300 баксов набежало
вроде - машинку я на аватарку не ставил. Просто у нас у всех - почти такой путь в жизни форекса
развлекуха это для него
пока я не решил что это будет мое основное занятие и с этого надо жить - и начал к форексу относится как к серьезной работе...успеха не было..Это труд при чом тяжёлый - просыпаешся и с 10 утра уже сидишь и анализируешь валюту что да как куда открыть что закрыть..
это - точно! а чем ещё заняться ?
Валентин, единственная просьба как участника ресурса: Пишите сообщения без детских ошибок - неприятно читать!
В любом браузере есть проверка правописания - используйте её, вы же взрослый человек!
Спасибо!
вижу не плохой вход - на покупку GBPUSDH2
от этого объекта - который с моим текстом - сработает на бу
может кто подскажет?
экспортировал календарь из терминала ( а там (Medium - Low-High) - что это значит ? )
пока не хочет мою точку - пробить. что бы сработало, на покупку от объекта.
это фунт ?
у меня буквально всё кричит - продавай !