Aleksandr Klapatyuk:

я больше жену не когда искать не буду. мне нервов не надо

Это ваше личное дело
всё зависит от удачи

здесь - всё зависит от удачи

WPR в нижнем окне EURUSD - говорит о продаже

EURJPY - говорит туда сюда

GBPUSD - между небом и землёй 

 
Aleksandr Klapatyuk:

я больше жену не когда искать не буду. мне нервов не надо

Уверен? А если она в пельменях знает толк и роботов быстрей чем пирожки готовит(из ветки тутошнего форума)? ;))) (Мне за сводничество 5%, ну или роботов пачку, или кастрюля пельменей)

Всем хороших Майских выходных. Всем  Удачи!
EURUSD на следующею неделю покупать
главная линия Stochastic пересекла сигнальную линию MACD - и Stochastic выше 50
а также
WPR пересекла StdDev - и WPR выше -50

даже в выходной неустанно высекаете искру из камня
Maxim Dmitrievsky:
даже в выходной неустанно высекаете искру из камня

а что ещё делать? другие в телефоне сутками сидят а я тут

MA 55 выше MA 144
и Stochastic не пересёк сигнальную линию MACD
а также
WPR не пересёк StdDev

 
Aleksandr Klapatyuk:

Ведь если изменить масштаб графика(+,- , т.е больше/меньше баров в окне), сигналы-то уплывут, т.к. изменится масштабирование линий индикаторов и их взаимное положение - как эта ситуация учитывается вашей системой?

Unicornis:

Ведь если изменить масштаб графика(+,- , т.е больше/меньше баров в окне), сигналы-то уплывут, т.к. изменится масштабирование линий индикаторов и их взаимное положение - как эта ситуация учитывается вашей системой?

GBPUSD

MA 55 выше MA 144

а также
WPR не пересёк StdDev

на графике красная -MA 55 коричневая пунктирная -MA 144 


