Прогноз от Я - страница 3
я больше жену не когда искать не буду. мне нервов не надо
здесь - всё зависит от удачи
WPR в нижнем окне EURUSD - говорит о продаже
EURJPY - говорит туда сюда
GBPUSD - между небом и землёй
Уверен? А если она в пельменях знает толк и роботов быстрей чем пирожки готовит(из ветки тутошнего форума)? ;))) (Мне за сводничество 5%, ну или роботов пачку, или кастрюля пельменей)
EURUSD на следующею неделю покупать
главная линия Stochastic пересекла сигнальную линию MACD - и Stochastic выше 50
а также
WPR пересекла StdDev - и WPR выше -50
даже в выходной неустанно высекаете искру из камня
а что ещё делать? другие в телефоне сутками сидят а я тут
GBPUSD на следующею неделю покупать
MA 55 выше MA 144
и Stochastic не пересёк сигнальную линию MACD
а также
WPR не пересёк StdDev
Ведь если изменить масштаб графика(+,- , т.е больше/меньше баров в окне), сигналы-то уплывут, т.к. изменится масштабирование линий индикаторов и их взаимное положение - как эта ситуация учитывается вашей системой?
MA 55 выше MA 144
а также
WPR не пересёк StdDev
на графике красная -MA 55 коричневая пунктирная -MA 144