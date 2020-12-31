Прогноз от Я - страница 80
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пополнил вновь счёт- как обычно нет, терпения ждать.
буду выжидать(синею точку) сигнал на покупку на 30мин.
У меня отработался потенциал на пок. евро-фунт и прод. фунт-кан.
В потенциале пок. ауди-йена часов в 16:00 по терминалу. Без сигнала не открывать!
нет, а всё таки
- хочу ещё раз, убедится в этих сигналах https://www.mql5.com/ru/forum/313157/page79#comment_14732605
нет, а всё таки
- хочу ещё раз, убедится в этих сигналах https://www.mql5.com/ru/forum/313157/page79#comment_14732605
Я думаю маловат ТФ: много шума, а силы сигнала мало. У меня на Н4 ТП - 100 пунктов. Если больше 100, то это 50/50. А с учетом проскальзываний, реквот, комиссии и спреда - в долгосроке будет минус. Хоть со стопом, хоть без.
ну не знаю, сейчас проверим GBPUSDM30
- wpr перескочил ( -50 ) и стохастик заскочил на сигнальную макд
ну не знаю, сейчас проверим GBPUSDM30
- wpr перескочил ( -50 ) и стохастик заскочил на сигнальную макд
ну вот! верить сигналу или нет? GBPUSDM30
ну вот! верить сигналу или нет? GBPUSDM30
верить , и держать дня 3-5
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2020.01.27
Alpari International, MetaTrader 4, Real
верить , и держать дня 3-5
Соглашусь с Вами !!! - буду держать, а там что будет!
Соглашусь с Вами !!! - буду держать, а там что будет!
Не хочется вас конечно расстраивать, но сейчас сформировался сигнал на продажу.
До 1,30 +- должны дойти.
верить , и держать дня 3-5
Смотря какая обработка индексов и ТФ.
На моем Н4 фунт еще не ослаб до конца. Часов в 16:00 по терм. можно будет рассматривать пок. фунт-йена (йена самая сильная пока) или фунт-долл. (долл. второй по силе).