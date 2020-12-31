Прогноз от Я - страница 80

Alexsandr San:

пополнил вновь счёт- как обычно нет, терпения ждать.

буду выжидать(синею точку) сигнал на покупку на 30мин.


У меня отработался потенциал на пок. евро-фунт и прод. фунт-кан.

В потенциале пок. ауди-йена часов в 16:00 по терминалу. Без сигнала не открывать!

нет, а всё таки 

- хочу ещё раз, убедится в этих сигналах https://www.mql5.com/ru/forum/313157/page79#comment_14732605

 
Я думаю маловат ТФ: много шума, а силы сигнала мало. У меня на Н4 ТП - 100 пунктов. Если больше 100, то это 50/50. А с учетом проскальзываний, реквот, комиссии и спреда - в долгосроке будет минус. Хоть со стопом, хоть без.
ну не знаю, сейчас проверим GBPUSDM30 

- wpr перескочил ( -50  ) и стохастик заскочил на сигнальную макд 

GBPUSDM30 н

ну вот! верить сигналу или нет? GBPUSDM30 

GBPUSDM30 H

 
верить , и держать дня 3-5

фунт начал движуху вверх, бакс ещё не начал падать, но потенциал уже в зоне перекупленности для бакса.
Соглашусь с Вами !!! - буду держать, а там что будет!

 
Не хочется вас конечно расстраивать, но сейчас сформировался сигнал на продажу.

До 1,30 +- должны дойти.

 
Смотря какая обработка индексов и ТФ.

На моем Н4 фунт еще не ослаб до конца. Часов в 16:00 по терм. можно будет рассматривать пок. фунт-йена (йена самая сильная пока) или фунт-долл. (долл. второй по силе).

