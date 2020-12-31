Прогноз от Я - страница 103

очень скоро пойдём вниз - надеюсь что возьмёте меня с собою 

XAUUSDH2

да уж, начинаю жалеть что взяли с собою . если от R2 не начнёт падать, может и в правду к 1800 - кто то в пятницу эту цифру называл

XAUUSDH2 

вылез - тяжело но вылез

Итог за прошедшую неделю 

Итог за неделю

в рублях - а то ещё подумаете 

что то золотишко не как не успокоится - если отсюда вниз не пойдёт.

Значит, есть больше шансов что к R2 сегодня до топает 

XAUUSDH2

всё же, есть люди - которые могут заглядывать в бедующее

https://www.mql5.com/ru/forum/313157/page65#comment_14365043 

Прогноз от Я
Прогноз от Я
  • 2019.12.24
  • www.mql5.com
три валютных пар - которые просятся на покупку...
Итог:2020 года 
1. .. (много чего плохого в этом году произошло)
2. За-бацал себе помощника в торговле.
3. Из Кодобазы нашёл хорошие индикаторы и из-них слепил не плохого прогноз-ёра.
4. За последних два месяца проверил не плохую стратегию. на первом счету(демо) за месяц из 50 000 поднял до 1 000 000.
на втором счету(демо) за месяц из 50 000 поднял 600 000.
С Наступающим Новым Годом !!! 

