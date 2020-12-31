Прогноз от Я - страница 103
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
очень скоро пойдём вниз - надеюсь что возьмёте меня с собою
да уж, начинаю жалеть что взяли с собою . если от R2 не начнёт падать, может и в правду к 1800 - кто то в пятницу эту цифру называл
-----------------------------------
вылез - тяжело но вылез
--------------------------------
Итог за прошедшую неделю
в рублях - а то ещё подумаете
что то золотишко не как не успокоится - если отсюда вниз не пойдёт.
Значит, есть больше шансов что к R2 сегодня до топает
всё же, есть люди - которые могут заглядывать в бедующее
https://www.mql5.com/ru/forum/313157/page65#comment_14365043
С Наступающим Новым Годом !!!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\