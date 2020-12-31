Прогноз от Я - страница 92
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну пока еще не стоит паниковать.Движения непонятные,щас американцы торговать начнут,это где-то с 16:00,сразу понятно будет,они то уж двинут рынок.
Стопы стоят - учу себя, не паниковать. - На данный момент , тренд медвежий.
- я , в поисках, сигналов. --- не обижайтесь, просто-все ошибки, я узнаю, прочитав все эти сообщения.
-----------------------------------
снесли 30000
а если хочешь заработать то сделал 2-3 удачных входа (положил в карман) отойди от терминала до следующего дня.
в году 270 рабочих дней.
а если хочешь заработать то сделал 2-3 удачных входа (положил в карман) отойди от терминала до следующего дня.
в году 270 рабочих дней.
да! в этом я согласен. - проверено, и это работает.
- на данный момент , в поисках, сопоставить маленький тайм, с двух часовым графиком.
XAUUSD идёт к цели 1427.83
Сейчас пополню счёт
от зелёного кружка, встану в SELL
----------------------
думаю, на сегодня хватит 18000 руб.
Круто,поздравляю.Выключайте компьютер и хватит на сегодня)))Никакого анализа не делал ,но чуйка говорит что бай сильно пойдет,смена тренда. Тройное дно на Н1 прослеживается.
Спасибо!
на сегодня на реале всё! переключил на демо счёт
сейчас в какую то, сторону гокнет
пополнил GLD счёт и плечо изменил на 3000
когда то, 1=84 руб. стоил - а теперь 1=119,.. руб.
Спасибо!
на сегодня на реале всё! переключил на демо счёт
вот так и надо. если система работает чтобы глаз не замыливался.
пополнил GLD счёт и плечо изменил на 3000
когда то, 1=84 руб. стоил - а теперь 1=119,.. руб.
золото то подорожало )