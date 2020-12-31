Прогноз от Я - страница 92

Ну пока еще не стоит паниковать.Движения непонятные,щас американцы торговать начнут,это где-то с 16:00,сразу понятно будет,они то уж двинут рынок.
surupik:
Стопы стоят - учу себя, не паниковать. - На данный момент , тренд медвежий.

- я , в поисках, сигналов. --- не обижайтесь, просто-все ошибки, я узнаю, прочитав все эти сообщения. 

снесли 30000

XAUUSDM5ььь

 

а если хочешь заработать то сделал 2-3 удачных входа (положил в карман) отойди от терминала до следующего дня. 

в году 270 рабочих дней.

GhostMan:

да! в этом я согласен. - проверено, и это работает.

- на данный момент , в поисках, сопоставить маленький тайм, с двух часовым графиком.

XAUUSD идёт к цели 1427.83

Сейчас пополню счёт 

от зелёного кружка, встану в SELL 

Снимок

думаю, на сегодня хватит 18000 руб.

Снимок999


 
Круто,поздравляю.Выключайте компьютер и хватит на сегодня)))Никакого анализа не делал ,но чуйка говорит что бай сильно пойдет,смена тренда. Тройное дно на Н1 прослеживается.
surupik:
Спасибо!

на сегодня на реале всё! переключил на демо счёт

сейчас в какую то, сторону гокнет 

Снимокч

пополнил GLD счёт и плечо изменил на 3000

когда то, 1=84 руб. стоил - а теперь 1=119,.. руб.

GLD 

 
Alexsandr San:

вот так и надо. если система работает чтобы глаз не замыливался.

Alexsandr San:

золото то подорожало )

