Прогноз от Я - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы думаете фунт вверх пойдет?
думаю- тебе сегодня не нужно не чего делать. за сегодня присмотрись - может чуйка тебе подскажет как выбраться с такой ситуации
в терминале есть календарь - попробуй в новости угадать правильное движение
думаю- тебе сегодня не нужно не чего делать. за сегодня присмотрись - может чуйка тебе подскажет как выбраться с такой ситуации
в терминале есть календарь - попробуй в новости угадать правильное движение
Это да в 11 30 завтра новости по фунту выходят...в общем я решил завтра где-то в 10 утра если получится максимально верху закрыть верхние ордена и ждать чуда что фунт все-таки вниз пойдет - других вариантов я не вижу.
Это да в 11 30 завтра новости по фунту выходят...в общем я решил завтра где-то в 10 утра если получится максимально верху закрыть верхние ордена и ждать чуда что фунт все-таки вниз пойдет - других вариантов я не вижу.
главное не торопись . сейчас ложись спать. что бы со свежими мозгами к 10 утра был
главное не торопись . сейчас ложись спать. что бы со свежими мозгами к 10 утра был
это верно...)))
это верно...)))
GBPUSDH2
желательно при новостях если прыгнет , туда . пробуй закрыть свои ордера на buy
GBPUSDH2
желательно при новостях если прыгнет , туда . пробуй закрыть свои ордера на buy
если вниз прыгнет закрой ордера sell GBPUSDH2
если вниз прыгнет закрой ордера sell GBPUSDH2
Это рулетка получается. Не надо так.
Это рулетка получается. Не надо так.
так нет выхода - здесь как повезёт!
так нет выхода - здесь как повезёт!
Выход всегда есть