Прогноз от Я - страница 34

Valentin7:

Вы думаете фунт вверх пойдет?

думаю- тебе сегодня не нужно не чего делать. за сегодня присмотрись - может чуйка тебе подскажет как выбраться с такой ситуации

в терминале есть календарь - попробуй в новости угадать правильное движение

GBPUSDH2новости  

 
Aleksandr Klapatyuk:

Это да в 11 30 завтра новости по фунту выходят...в общем я решил завтра где-то в 10 утра если получится максимально верху закрыть верхние ордена и ждать чуда что фунт все-таки вниз пойдет - других вариантов я не вижу.

Valentin7:

главное не торопись . сейчас ложись спать. что бы со свежими мозгами к 10 утра был 

 
Aleksandr Klapatyuk:

это верно...)))

Valentin7:

GBPUSDH2

GBPUSDH2

желательно при новостях если прыгнет , туда . пробуй закрыть  свои ордера на buy

 
Валентин, расскажи, чем закончится и какие выводы сделал.
Aleksandr Klapatyuk:

если вниз прыгнет закрой ордера sell GBPUSDH2

GBPUSDH2ччч

 
Aleksandr Klapatyuk:

Это рулетка получается. Не надо так.

Aleksandr Yakovlev:

так нет выхода - здесь как повезёт! 

 
Aleksandr Klapatyuk:

Выход всегда есть

