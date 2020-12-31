Прогноз от Я - страница 37

Igor Zakharov:

вот щас индикатор консолидаций собираю, вроде, кажется хорошо, если синхронизировать 2 ТФ:

а чуть в прошлое откатить - не так радужно. это я к тому, что 2-3 дня не особо показательны...

Интересно услышать ваше мнение по зонам консолидации. С чем вы это едите и как вообще используете для торговли.

на 4час - красивая картинка . хорошие места входов

ну да, когда сигналы совпадут на 1час с 4час - то должен получится не плохой сигнал в индикаторе  

 
У меня есть подозрение что пойдем к 1,29400 (примерно)

да. что то он метит к верху - хотя ему нужно к низу GBPUSDDaily

GBPUSDDaily

у меня эксперт открыл 

USDCAD -_SELL  \\  EURGBP -_BUY
--------------     --------------
GBPUSD -_SELL  \\
--------------     --------------
GBPCHF -_SELL  \\
--------------     --------------
 
я не спец по этому делу, странно, что моё мнение интересно :)

ну а есть их лучше без гарнира :) , т.е. не добавляя никаких индикаторов, особняком они стоят от всего набора "математических" индикаторов, это скорее визуальная штука - метод трудно использовать в роботах или индикаторах, больше для ручного анализа подходит. я zip приложу с примером...

но с другой стороны, для роботов по этой стратегии проблема тренд/флет не явно выражена, т.к. флэт после тренда и есть искомый паттерн.

трейды внутрь канала однозначно не интересны, только на пробой: т.к. цели лучше ставить подальше, чем очень близкие. (была у меня серия роботов, ими проверил больше десятка стратегий, типа "на пробой", "отскок", "ложный пробой/истинный пробой"... в том числе и внутрь канала была среди них - по показателям наихудшая). стратегия в приложении тоже проверена - одна из лучших, но входов катастрофически мало. в этой же куче были и с индикаторами в качестве фильтров - ни один не повысил качество сигналов, только количество подрезают. реала ни один робот не заслужил, так и остались все тестерными.

моё общее понимание ни чем не отличается от классики: если цена пошла боковичком, значит "бурлаки" выдохлись и копят силы для следующего рывка, набирают позиции/объёмы. или вот другая аналогия: петарда - неизвестно куда отлетит когда разорвут её пороховые газы. а может и на месте закрутится. вот бы оценить потенциал энергии взрыва и часть использовать как пруф направления, а остальную как тэйк профит, пока размышляю на эту тему. недавно заметил, что можно выделить два вида консолидации (нигде не встречал такого, возможно моё сумасшествие): после тренда и после коррекции. в зависимости от этого можно фильтровать пробои. визуально похоже на грааль, как раз сейчас хочу проверить это роботом, для этого и пробую индикатор сделать. пока он не готов, лажает иногда:

на картинке пример лажи: явное движение, но считает это консолидацией. какой-то фильтр угла наклона нужен, но пока не соображу как сделать автоматически, чтоб не вводить пункты руками. о! есть идея, щас попробую! - % от высоты зоны консолидации

Файлы:
congession_RUS.zip  307 kb
открыл ещё одну пару  EURCHF -_BUY

USDCAD -_SELL  \\  EURGBP -_BUY
--------------     --------------
GBPUSD -_SELL  \\  EURCHF -_BUY
--------------     --------------
GBPCHF -_SELL  \\
--------------     --------------
запрограммировал- на 5000 и всё закроет ..

4500



Aleksandr Klapatyuk:

запрограммировал- на 5000 и всё закроет ..



Всё закрыло ! теперь в завтра запуск. (пока все позиции закрылись - где то около 300 рублей улетело) - я видел ,была цена в прибыли 5200

может и за того- что я на одном эксперте установил цель баланса 35000 - а на других было 900000 

ЗАКРЫЛО

кто как думает? если бы на реале - был бы такой же результат?
