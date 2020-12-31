Прогноз от Я - страница 96
а гэ-бэ, вниз собралась
а так выглядит на GBPUSDH2
вот если, не пойдёт верх - то смысл, этих Индикаторов - до, одного места
тогда вообще - тупик. USDJPYH2
вроде не обманывают Индикаторы. Но - ещё не вечер.
скорее всего - отскочит немного верх и опять вниз. XAUUSDM30
До Pivot - и откроюсь в SELL
проверим
а я, как обычно, нарвался
------------------------------
в основном всегда так, если бы, не открыл в BUY - пошла бы, ещё выше.
Скорее всего - дойдёт до галочки, на левой картинке
подожду цену внизу(1616.44), а там можно и в BUY
подожду цену внизу(1616.44), а там можно и в BUY
Вот думаю - думу думаю. Куда же, сегодня открыться ? XAUUSDH2
Всё ещё, указывает вниз - но цена, выше Pivot. Это может быть, что уже и хочет к верху.
Надумал! - ведь, есть два варианта. Куда пробьёт - туда и откроюсь .
------------------------------
Ну! я затарился, и туда и сюда.
теперь неделю будем в этом диапазоне - если правда, я не начну мудрить