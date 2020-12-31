Прогноз от Я - страница 96

….
а гэ-бэ, вниз собралась 

GBPUSDM5

а так выглядит на GBPUSDH2

GBPUSDH2

вот если, не пойдёт верх - то смысл, этих Индикаторов - до, одного места

тогда вообще - тупик.                                       USDJPYH2

USDJPYH2

вроде не обманывают Индикаторы. Но - ещё не вечер.

Снимок 

скорее всего - отскочит немного верх и опять вниз.            XAUUSDM30

XAUUSDM30

До Pivot - и откроюсь в SELL

XAUUSDH4

проверим 

XAUUSDH2

а я, как обычно, нарвался 

Снимок

------------------------------

в основном всегда так, если бы, не открыл в BUY - пошла бы, ещё выше.

Снимок2

Скорее всего - дойдёт до галочки, на левой картинке 

Снимок3

подожду цену внизу(1616.44), а там можно и в BUY

XAUUSDH2

Вот думаю - думу думаю. Куда же, сегодня открыться ?        XAUUSDH2

Всё ещё, указывает вниз - но цена, выше Pivot. Это может быть, что уже и хочет к верху.

XAUUSDH2

Надумал! - ведь, есть два варианта. Куда пробьёт - туда и откроюсь .

Снимок 

------------------------------

Ну! я затарился, и туда и сюда.

туда сюда

теперь неделю будем в этом диапазоне - если правда, я не начну мудрить 

