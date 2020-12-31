Прогноз от Я - страница 42
а чего вы решили что цена до 1.2960 дойдет...вы меня пугаете -депо не доживет до этой цены
аааа
ордена значит берешь за каждый профит5 лет говоришь торгуешь?
не понял немного ?
Valentin7:
я их еще вчера покрыл на самом верху..но щас начинаю нервничать надо было на цене 1.2816 опять лок взять три ордена вверх
Valentin7:
а сколько у меня три открыты по 0.05 вниз...если рынок развернется и полетит вверх то меня спасет только столь кожи что и вниз..по другому все...
5 лет называешь ордера орденами?
это очень странно
тем более, что в МТ5 уже не ордера, а позиции
имеет ввиду ордена - наверное правильней ордера
как то - не понятно, куда эта пара хочет? GBPUSDDaily
половина сигналов уже почти готово вниз