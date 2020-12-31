Прогноз от Я - страница 42

Новый комментарий
 
Valentin7:

а чего вы решили что цена до 1.2960 дойдет...вы меня пугаете -депо не доживет до этой цены

я не решил, своё видение у мну такое
 
Renat Akhtyamov:

аааа

ордена значит берешь за каждый профит

5 лет говоришь торгуешь?

не понял немного ?

 
Valentin7:

не понял немного ?

Valentin7:

я их еще вчера покрыл на самом верху..но щас начинаю нервничать надо было на цене 1.2816 опять лок взять три ордена вверх

 
странно почем я немого некому в личке написать - меня что только частично разблокировали?
 
Renat Akhtyamov:

Valentin7:

я их еще вчера покрыл на самом верху..но щас начинаю нервничать надо было на цене 1.2816 опять лок взять три ордена вверх

а сколько у меня три открыты по 0.05 вниз...если рынок развернется и полетит вверх то  меня спасет только столь кожи что и вниз..по другому все...

 
Valentin7:

а сколько у меня три открыты по 0.05 вниз...если рынок развернется и полетит вверх то  меня спасет только столь кожи что и вниз..по другому все...

5 лет называешь ордера орденами?

это очень странно

тем более, что в МТ5 уже не ордера, а позиции

[Удален]  
Valentin7:

а сколько у меня три открыты по 0.05 вниз...если рынок развернется и полетит вверх то  меня спасет только столь кожи что и вниз..по другому все...

имеет ввиду ордена - наверное правильней ордера  

[Удален]  
нет, имеет ввиду "грудь в орденах"
 
Торгую уже лет 6 наверно но так чтоб на такую сумму 1000 $ только третий месяц при чом не свои что уже в корни не верно ...До этого было по 35 сделок и все подрят в плюс..после этого ловишь звезду и думаешь что ты Бог...- Начинаеешь рисковать и не соблюдать манименеджмент , молчу о стопах вобще - это главное что меня всегда губило ((( До этого депо был 350 $ утроил их тут словил звезду и долгану 1000 и вот товарищи последствия.. ТОВАРИЩИ СТЫВТЕ СТОПЫ .СОБЛЮДАЙТЕ МАНИМЕНЕДЖМЕНТ И НЕ ОДАЛЖУЙТЕ НЕКОГДА ДЕНЬГИ НА БИРЖУ... Правда пока не слил 1000 и снял уже 480 $ на этой тыще но все очень плохо и слив ее щас очень реален...
Файлы:
Screenshot_5.png  23 kb
[Удален]  

как то - не понятно, куда эта пара хочет?   GBPUSDDaily

половина сигналов уже почти готово вниз 

GBPUSDDaily

1...353637383940414243444546474849...103
Новый комментарий