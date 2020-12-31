Прогноз от Я - страница 88
Сигнал хочет появится EURJPYH2
только что произойдёт до 13.00 мск. чтобы мой эксперт открыл позицию вниз(открывает на 1 баре от сигнала)
и тут намечается EURUSDH2 только вверх
да уж! пока мой эксперт, откроет позицию - цена может, очень высоко подняться
Сейчас сольюсь - открылся по полной
-----------------
хорошо пошла - правда не в ту сторону
Да ,там пункты по другому рассчитываются.Пропишите 2000.Не зря две недели золото растет,это первый сигнал.При крупных обвалах на фонде инвесторы всегда спасаются бегством в золото,как наиболее надежный актив.Сегодня ночью и днем все индексы обвалились.Мне кажется это только начало, будет еще хлеще.
У этой пары - не только пункты, по другому, и торговля по другому.
- но, сигналы такие же, по Индикаторам.
когда бар закрепится, ниже красной горизонтальной линии - должна, хорошо пойти вниз и наоборот если бар закрепится выше голубой, то хорошо пойдёт вверх
