Alexsandr San:

Сигнал хочет появится EURJPYH2

только что произойдёт до 13.00 мск. чтобы мой эксперт открыл позицию вниз(открывает на 1 баре от сигнала)

и тут намечается EURUSDH2 только вверх


да уж! пока мой эксперт, откроет позицию - цена может, очень высоко подняться 

EURUSDH22

Сейчас сольюсь - открылся по полной

-----------------

хорошо пошла - правда не в ту сторону 

Снимок2

 
Ого как вверх EURUSD стрельнуло. Кокрас куда надо
 
А золото вы рассматриваете для торгов?Оно сейчас в хорошем бычьем тренде. Может по вашей стратегии тоже хорошо плюсовать будет.
 
Да ,там пункты по другому рассчитываются.Пропишите 2000.Не зря две недели золото растет,это первый сигнал.При крупных обвалах на фонде инвесторы всегда спасаются бегством в золото,как наиболее надежный актив.Сегодня ночью и днем все индексы обвалились.Мне кажется это только начало, будет еще хлеще.
 
Мда не понятно что это еще за ссылки,"похожие:".Получается это только в моих сообщениях высветилось,хотя я сам никаких ссылок не добавлял в сообщения.
surupik:
Да ,там пункты по другому рассчитываются.Пропишите 2000.Не зря две недели золото растет,это первый сигнал.При крупных обвалах на фонде инвесторы всегда спасаются бегством в золото,как наиболее надежный актив.Сегодня ночью и днем все индексы обвалились.Мне кажется это только начало, будет еще хлеще.

У этой пары - не только пункты, по другому, и торговля по другому. 

- но, сигналы такие же, по Индикаторам.

Снимок

когда бар закрепится, ниже красной горизонтальной линии - должна, хорошо пойти вниз и наоборот если бар закрепится выше голубой, то хорошо пойдёт вверх

Снимок2

индикаторы прикрепляю 

Файлы:
LN_2.mq5  22 kb
LeMan_BrainTrend1Sig.mq5  18 kb
LeManTrend_Indicator.mq5  17 kb
 
Ясно,спасибо,попробую эти индикаторы.
 
В новостях сейчас прочитал что вчера самые богатейшие люди планеты потеряли в совокупности 139 млрд.долларов на обвале акций. Типо только сейчас рынки отреагировали на коронавирус. Бред какой то мне кажется,коронавирус уже сколько свирепствует а только сейчас рынки отреагировали.
