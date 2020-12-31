Прогноз от Я - страница 21

Aleksandr Klapatyuk:

день сегодня не хлебный . из столько пар - одна пара сработала сегодня по сигналу 

На демке он и через 1 000 000 лет будет не хлебный)

Vitaly Muzichenko:

это я проверяю своего натыканного эксперта. и на общем обозрении 

Vitaly Muzichenko:

не хотел другую тему заводить - если есть эта тема - начал в ней и постить 

Aleksandr Klapatyuk:

что то сегодня - не одного сигнала нет . с 4утра запустил эксперта, не одной позиции не открыл. Значить надо ждать !

от этого индикатора https://www.mql5.com/ru/code/1114 - от R2 жду на sell ,а от  S2 жду на  buy 

разве - это не прогноз? пусть даже терминал на демке. Ведь он не дал сигнал не правильно - а совершил операцию и дал подсказку куда лучше - покупать или продавать и на какой паре

000009 

 
Aleksandr Klapatyuk:

Я слежу за темой, интересная. Успехов!

Vitaly Muzichenko:

Спасибо! Вам также, Удачи! 

 
Я так думаю первая цель у пары 1,32670
Aleksandr Yakovlev:
да, она куда то, туда стремится 

Aleksandr Klapatyuk:

Какие дальнейшие шаги с такими ордерами (минусовыми)? Просто интересно как поступаешь?

Aleksandr Yakovlev:

я пока не знаю . я ведь , тестирую эксперта . и пытаюсь сообразить как мне действовать в реальной торговле 

