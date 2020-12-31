Прогноз от Я - страница 52

MrBrooklin:

Здравствуйте, Александр!

Это значит низкая, умеренная и высокая волатильность.

С уважением, Владимир.

Спасибо ! 

а тут - по другому показывает

Снимок 

 
из всего календаря оставляй только выступления "говорящей головы" (только высокого ранга - средний приоритет) и коллегиальные решения (высокий прио, большая опасность)

а все стат.отчёты уже заранее известны и вложены в текущую цену.

 
Тут тоже по другому, но более понятно.

С уважением, Владимир.


Maxim Kuznetsov:

из всего календаря оставляй только выступления "говорящей головы" (только высокого ранга - средний приоритет) и коллегиальные решения (высокий прио, большая опасность)

а все стат.отчёты уже заранее известны и вложены в текущую цену.

меня просто заинтересовало это ( Low-High ) я подумал , что можно эксперта под это подстроить . если правду, эти значения выдаёт календарь в терминале 

324t0xcvq

что бы вы меня поняли - в индикаторе ( Low-High ) и вот, я подумал - чтобы реализовать что то подобное в индикатор, от которого будет сигнал

например  ( High значит сигнал SELL )   (  Low значит сигнал BUY )

 
от новостей (публикуемой статы) только расхождения план/факт и то не про всех и не всегда.
По идее влияет "двойное" расхождение, это когда прогноз одного и того-же дважды не сбывается в одну и ту-же сторону.

Статистика нужна для фундамента, когда понимаешь её суть - что посчитано от чего, для чего и на что повлияет.

Вы владеете фундаментом ? думаю что так-же как и я, на одном уровне, то есть никак...

да ! я точно не владею. просто смотрю время , когда будут важные новости. И в это время будет движение от этих новостей( куда в какую сторону - без понятия ) - но пользуюсь индикаторами которые указывают направление 

 
High/Low/Medium указывают какую гипотетично волатильность может вызвать новость. Как правило пальцем-в-небо

Сегодня переломный день для пары EURUSDDaily

Если  Stochastic пробьёт и закрепится выше сигнальной линии (красная) MACD. то в ближайшие дни, мы увидим цену 1.12 

EURUSDDaily

а так - пока, она хочет вниз 

вот на двух часовом, тут, и сейчас, сегодня - всё решится - куда он хочет рвануть EURUSDH2

EURUSDH2

я например буду скупаться в районе S2 на бу

если не дойдёт, до этой метки, значить не судьба! 

