Прогноз от Я - страница 52
Здравствуйте, Александр!
Это значит низкая, умеренная и высокая волатильность.
С уважением, Владимир.
Спасибо !
из всего календаря оставляй только выступления "говорящей головы" (только высокого ранга - средний приоритет) и коллегиальные решения (высокий прио, большая опасность)
а все стат.отчёты уже заранее известны и вложены в текущую цену.
Спасибо !
а тут - по другому показывает
Тут тоже по другому, но более понятно.
С уважением, Владимир.
меня просто заинтересовало это ( Low-High ) я подумал , что можно эксперта под это подстроить . если правду, эти значения выдаёт календарь в терминале
что бы вы меня поняли - в индикаторе ( Low-High ) и вот, я подумал - чтобы реализовать что то подобное в индикатор, от которого будет сигнал
например ( High значит сигнал SELL ) ( Low значит сигнал BUY )
от новостей (публикуемой статы) только расхождения план/факт и то не про всех и не всегда.
По идее влияет "двойное" расхождение, это когда прогноз одного и того-же дважды не сбывается в одну и ту-же сторону.
Статистика нужна для фундамента, когда понимаешь её суть - что посчитано от чего, для чего и на что повлияет.
Вы владеете фундаментом ? думаю что так-же как и я, на одном уровне, то есть никак...
да ! я точно не владею. просто смотрю время , когда будут важные новости. И в это время будет движение от этих новостей( куда в какую сторону - без понятия ) - но пользуюсь индикаторами которые указывают направление
High/Low/Medium указывают какую гипотетично волатильность может вызвать новость. Как правило пальцем-в-небо
Сегодня переломный день для пары EURUSDDaily
Если Stochastic пробьёт и закрепится выше сигнальной линии (красная) MACD. то в ближайшие дни, мы увидим цену 1.12
а так - пока, она хочет вниз
вот на двух часовом, тут, и сейчас, сегодня - всё решится - куда он хочет рвануть EURUSDH2
я например буду скупаться в районе S2 на бу
если не дойдёт, до этой метки, значить не судьба!