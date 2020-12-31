Прогноз от Я - страница 55

Aleksandr Klapatyuk:
Что - то, я давно - Белорусскую не пил - тем более я не за рулём

Рулит Эксперт. а я, сегодня Инспектор - а, Инспектору полагается сто грамм  

подведу итог EURUSDDaily.

как бы медвежий тренд - на грани . следующая неделя перейдёт к быкам 

EURUSDDaily

если вы видите красную точку - это есть медвежий тренд . думаю на следующую неделю -отрисует синею точку  

Aleksandr Klapatyuk:

в пятницу дошла до точки входа и мой эксперт совершил покупку . 

но сегодня в понедельник - нету пока сигнала, и верх покупать  рискованно EURUSDH2

EURUSDH2

Aleksandr Klapatyuk:

так, ещё и нет сигнала - ну я рискую.

gjybltkmybr 

 
впору читать длинную-длинную лекцию "когда индикаторы лгут"

индюки базированные на любых машках сбоят с периодом машек (и их разницы) и на величину волатильности.


То есть после недавнего существенного падения всё циклические индикаторы покажут buy. И не потому что пора покупать - а просто их чуствительность зарезалась..

ждем уровень 1.0989 и фиксируем продажу. Всё по плану.
Maxim Kuznetsov:

А что тогда не врет?

При чем здесь чувствительность? если есть сигнал по правильно настроенному индикатору, значит цена подошла к критическому уровню. а отскочет она или проедет этот уровень, нужно смотреть по ситуации, и учитывать другие факторы, и смотреть на другие индикаторы.

 
Vitaly Stepanov:

А что тогда не врет?

Ленин !
Maxim Kuznetsov:
Ленин !

Читали...получилось, что врет Ваш Ленин...

 
Vitaly Stepanov:

Читали...получилось, что врет Ваш Ленин...

Наш Ленин не врёт. Просто молчит :-)

может ваш трепется, а наш лежит себе тихо в мавзолее...

