Прогноз от Я - страница 55
Что - то, я давно - Белорусскую не пил - тем более я не за рулём
Рулит Эксперт. а я, сегодня Инспектор - а, Инспектору полагается сто грамм
подведу итог EURUSDDaily.
как бы медвежий тренд - на грани . следующая неделя перейдёт к быкам
если вы видите красную точку - это есть медвежий тренд . думаю на следующую неделю -отрисует синею точку
в пятницу дошла до точки входа и мой эксперт совершил покупку .
но сегодня в понедельник - нету пока сигнала, и верх покупать рискованно EURUSDH2
так, ещё и нет сигнала - ну я рискую.
впору читать длинную-длинную лекцию "когда индикаторы лгут"
индюки базированные на любых машках сбоят с периодом машек (и их разницы) и на величину волатильности.
То есть после недавнего существенного падения всё циклические индикаторы покажут buy. И не потому что пора покупать - а просто их чуствительность зарезалась..
А что тогда не врет?
При чем здесь чувствительность? если есть сигнал по правильно настроенному индикатору, значит цена подошла к критическому уровню. а отскочет она или проедет этот уровень, нужно смотреть по ситуации, и учитывать другие факторы, и смотреть на другие индикаторы.
Ленин !
Читали...получилось, что врет Ваш Ленин...
Наш Ленин не врёт. Просто молчит :-)
может ваш трепется, а наш лежит себе тихо в мавзолее...