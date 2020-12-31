Прогноз от Я - страница 12
GBPUSD через 1час 20мин. - будет видно - будет ли сигнал на покупку
EURJPY можно и купить
Stochastic не пересёк сигнальную линию MACD
и
Figure не выходит из уровня 20 хотя пересекла МА5 можно и купить но рисковано
NZdUsd по Стохастику перепродан, я купил
рановатенько но видно что купить
просто давно не занимаюсь вирусами - а время не стоит на месте.
нажав на ссылочку и ты попал
когда то я из RMS делал вирус
шло так хорошо.
думаю когда
Stochastic пересекает сигнальную линию MACD можно и до купить
GBPUSD меняет направление вниз
Stochastic пересёк сигнальную линию MACD
а также
WPR пересёк StdDev
Stochastic и MACD
в первом окошке -это вторая снизу
Stochastic голубая линия - период К 21.- период D 3.- замедление 2. -метод LWMA .-цена Close/Close.
MACD красная линия - быстрое EMA 10. -медленное EMA 15. -MACD SMA 13. - Применить к: Close.
WPR и StdDev во втором окошке - в самом внизу
WPR -коричневая линия - период 13.
StdDev -синяя линия -период 8 .-сдвиг 0 .-метод LWMA .- Применить к: Close.
этот прогноз подтвердил себя
Vladimir Baskakov:
Aleksandr Klapatyuk:
рановатенько но видно что купить
полу прогноз - быстрый и не отдуманный
если кто заинтересовался
вот график для работы