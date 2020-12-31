Прогноз от Я - страница 12

GBPUSD через 1час 20мин. - будет видно - будет ли сигнал на покупку

GBPUSD скоро можно и купить

EURJPY можно и купить

EURJPY можно и купить

Aleksandr Klapatyuk:

GBPUSD через 1час 20мин. - будет видно - будет ли сигнал на покупку


GBPUSD нет сигнала
 Stochastic не пересёк сигнальную линию MACD
и
Figure не выходит из уровня 20 хотя пересекла МА5 можно и купить но рисковано

GBPUSD нет сигнала

Aleksandr Klapatyuk:

GBPUSD нет сигнала
 Stochastic не пересёк сигнальную линию MACD
и
Figure не выходит из уровня 20 хотя пересекла МА5 можно и купить но рисковано


NZdUsd по Стохастику перепродан, я купил
Vladimir Baskakov:
NZdUsd по Стохастику перепродан, я купил

рановатенько но видно что купить

NZdUsd купить

 
Aleksandr Klapatyuk:

просто давно не занимаюсь вирусами - а время не стоит на месте.

нажав на ссылочку и ты попал

когда то  я из RMS делал вирус

Спам конечно. МТ 6 ещё нет. 
Vladimir Baskakov:
NZdUsd по Стохастику перепродан, я купил

шло так хорошо. 

думаю когда 

 Stochastic пересекает  сигнальную линию MACD можно и до купить

до купить

Aleksandr Klapatyuk:


GBPUSD меняет направление вниз
 Stochastic пересёк сигнальную линию MACD
а также
WPR  пересёк StdDev

--------------------------------------------------------

Stochastic и MACD

в первом окошке -это вторая снизу

Stochastic голубая линия - период К 21.- период D 3.- замедление 2. -метод LWMA .-цена Close/Close.

MACD красная линия - быстрое EMA 10. -медленное EMA 15. -MACD SMA 13. - Применить к: Close.


---------------------------------------------------------------------------

WPR и StdDev во втором окошке - в самом внизу

WPR -коричневая линия - период 13.

StdDev -синяя линия -период 8 .-сдвиг 0 .-метод LWMA .- Применить к: Close.

ИТОГ:

этот прогноз подтвердил себя

GBPUSD подтвердил

Vladimir Baskakov:
NZdUsd по Стохастику перепродан, я купил


Aleksandr Klapatyuk:

рановатенько но видно что купить

NZdUsd

полу прогноз - быстрый и не отдуманный

полу прогноз 

если кто заинтересовался

вот график для работы 

Файлы:
Figure_MACD.tpl  102 kb
Figure.mq5  23 kb
