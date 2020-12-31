Прогноз от Я - страница 68

Новый комментарий
[Удален]  
так 
Alexsandr San:

Проверю - как отработает от синий точки (слева)

если точку пробьёт - позиции закрою. (- тогда пойдёт скорее всего ещё вниз, круто )


Да! не первый раз, подтверждает точки.

GBPUSDH2 з 

ну и стоп передвинул - как пробьёт эту точку, опять сменится направление 

GBPUSDH2 стоп

 
EgorKim:

100%я тактика.

В прибыли (у дц) даже сомнений нет.

Не надо вырывать из контекста. Там было так:

У меня прогноз на Н4. Валюта евро еще не набрала полной силы, но уже припадает вниз. Поэтому вместо нее возможен сигнал по франку и тоже с йеной (йена в данный момент самая слабая валюта из топовых 8-ми). Франк-йена на шорт. Примерно в 00:00 по терминалу. Но и евро пока не отменяется - у нее еще есть потенциал.

Везде заходим с 65% загрузкой депо (на 100 тыс. долл. - 65 лотов) и ТП 100 пунктов.

[Удален]  

за 13-14 , вроде не плохой результат

а вот на 15 число, надо немного переждать 

Снимок

[Удален]  

вроде пока, указывает вверх EURUSDH2

пара ходит с небольшой дистанцией, по этому, рискну.

-------------- фото не могу, почему то вписать 

Файлы:
EURUSDH2.png  100 kb
[Удален]  

ну, и по этой паре можно ещё рискнуть вверх GBPUSDH2

- только если точку синею пробьёт, лучше закрыть позиции

GBPUSDH2 

[Удален]  

Эта пара хочет и туда и сюда - рискованная пара на сегодня EURJPYH2

EURJPYH2 

[Удален]  

вроде на сегодня закупился 

теперь - что получиться???

Снимок

[Удален]  
Alexsandr San:

ну, и по этой паре можно ещё рискнуть вверх GBPUSDH2

- только если точку синею пробьёт, лучше закрыть позиции

 

ГОТОВИТСЯ ВНИЗ 

как синею пробьёт - скорее всего круто упадёт GBPUSDH2 

GBPUSDH2 x 

 
Alexsandr San:

вроде на сегодня закупился 

теперь - что получиться???


Евро на продажу за йену пока угас. А шорт франк-йена отработался в ТП, как вчера и говорил. Сразу 6% к счету при объеме 0,01 лота на 15 долл. депо.

1

 

Далее рассматриваю покупку NZDCHF по времени закрытия Н4, открытой в 20:00 по терминалу. Но только после четкого сигнала. И как всегда, в плане от 5 до 7% к депо. Кстати, ровно 5 лет назад (15.01.15) швейцарцы прикололись над всеми - резво выкупили свою валюту с падением котировки евро-франка на 30% (!). Потом все стабилизировалось, но все посливались по стоп-ауту, даже с реальными СЛ, с мин. загрузкой депо на 10% и мин. плечом 1:30.

1

1...616263646566676869707172737475...103
Новый комментарий