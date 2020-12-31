Прогноз от Я - страница 68
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проверю - как отработает от синий точки (слева)
если точку пробьёт - позиции закрою. (- тогда пойдёт скорее всего ещё вниз, круто )
Да! не первый раз, подтверждает точки.
ну и стоп передвинул - как пробьёт эту точку, опять сменится направление
100%я тактика.
В прибыли (у дц) даже сомнений нет.
Не надо вырывать из контекста. Там было так:
У меня прогноз на Н4. Валюта евро еще не набрала полной силы, но уже припадает вниз. Поэтому вместо нее возможен сигнал по франку и тоже с йеной (йена в данный момент самая слабая валюта из топовых 8-ми). Франк-йена на шорт. Примерно в 00:00 по терминалу. Но и евро пока не отменяется - у нее еще есть потенциал.
Везде заходим с 65% загрузкой депо (на 100 тыс. долл. - 65 лотов) и ТП 100 пунктов.
за 13-14 , вроде не плохой результат
а вот на 15 число, надо немного переждать
вроде пока, указывает вверх EURUSDH2
пара ходит с небольшой дистанцией, по этому, рискну.
-------------- фото не могу, почему то вписать
ну, и по этой паре можно ещё рискнуть вверх GBPUSDH2
- только если точку синею пробьёт, лучше закрыть позиции
Эта пара хочет и туда и сюда - рискованная пара на сегодня EURJPYH2
вроде на сегодня закупился
теперь - что получиться???
ну, и по этой паре можно ещё рискнуть вверх GBPUSDH2
- только если точку синею пробьёт, лучше закрыть позиции
ГОТОВИТСЯ ВНИЗ
как синею пробьёт - скорее всего круто упадёт GBPUSDH2
вроде на сегодня закупился
теперь - что получиться???
Евро на продажу за йену пока угас. А шорт франк-йена отработался в ТП, как вчера и говорил. Сразу 6% к счету при объеме 0,01 лота на 15 долл. депо.
Далее рассматриваю покупку NZDCHF по времени закрытия Н4, открытой в 20:00 по терминалу. Но только после четкого сигнала. И как всегда, в плане от 5 до 7% к депо. Кстати, ровно 5 лет назад (15.01.15) швейцарцы прикололись над всеми - резво выкупили свою валюту с падением котировки евро-франка на 30% (!). Потом все стабилизировалось, но все посливались по стоп-ауту, даже с реальными СЛ, с мин. загрузкой депо на 10% и мин. плечом 1:30.