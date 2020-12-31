Прогноз от Я - страница 10

Новый комментарий
[Удален]  

есть сигнал по EURJPY на покупку 

главная линия Stochastic пересекла сигнальную линию MACD - и Stochastic выше 50
а также
WPR пересекла StdDev - и WPR выше -50

EURJPY есть сигнал на покупку

[Удален]  

EURUSD в сигнале покупки 

EURUSD в сигнале покупки

[Удален]  

GBPUSD опасно но указывает на продать

GBPUSD

[Удален]  

USDCHF вроде как  купить - но опасно

USDCHF

[Удален]  
обсуждайте торговые системы и улучшайте свои навыки
[Удален]  

https://www.mql5.com/ru/code/25558

хорошие сигналы Stochastic и Figure

Stochastic голубая линия - период К 21.- период D 3.- замедление 2. -метод LWMA .-цена Close/Close.

Figure  сиреневая  линия

Stochastic и Figure

Figure
Figure
  • www.mql5.com
Figure iStochastic EA YURAZ_MCCH Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

https://www.mql5.com/ru/code/25558

хорошие сигналы Stochastic и Figure

Stochastic голубая линия - период К 21.- период D 3.- замедление 2. -метод LWMA .-цена Close/Close.

Figure  сиреневая  линия


в Stochastic окошко добавить (MA период 5 сдвиг 1 метод LWMA применить к:данные предыдущего индикатора)
так же добавить индикатор Figure и два цвета установить None

стратегия: с уровня 80 на продажу с уровня 20 на покупку

стратегия

важно;

порядок сборки сигнального индикатора

Stochastic по умолчанию - только цвета None

Figure - в настройках два нижних цвета None

добавить (MA период 5 сдвиг 1 метод LWMA применить к:данные предыдущего индикатора)

 

Пока 2 сигнала. GBPJPY купить, EURGBP продать. 

Маненько напрягает, что при таком раскладе EURJPY должна упасть, а она и так на 4-месячном минимуме. 

Хотя, похоже на продолжение движения по тренду: 


[Удален]  
Алексей Тарабанов:
Пока 2 сигнала. GBPJPY купить, EURGBP продать. 

А откуда вы знаете ?

поделитесь вашем прогнозом

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Пока 2 сигнала. GBPJPY купить, EURGBP продать. 

Маненько напрягает, что при таком раскладе EURJPY должна упасть, а она и так на 4-месячном минимуме. 

Хотя, похоже на продолжение движения по тренду: 


А как на вашем графике - распознавать сигналы ?

просто я новичок с работой индикаторов- а у вас  интересный индикатор как он выдаёт сигнал?

1...34567891011121314151617...103
Новый комментарий