Прогноз от Я - страница 10
есть сигнал по EURJPY на покупку
главная линия Stochastic пересекла сигнальную линию MACD - и Stochastic выше 50
а также
WPR пересекла StdDev - и WPR выше -50
EURUSD в сигнале покупки
GBPUSD опасно но указывает на продать
USDCHF вроде как купить - но опасно
хорошие сигналы Stochastic и Figure
Stochastic голубая линия - период К 21.- период D 3.- замедление 2. -метод LWMA .-цена Close/Close.
Figure сиреневая линия
в Stochastic окошко добавить (MA период 5 сдвиг 1 метод LWMA применить к:данные предыдущего индикатора)
так же добавить индикатор Figure и два цвета установить None
стратегия: с уровня 80 на продажу с уровня 20 на покупку
важно;
порядок сборки сигнального индикатора
1 Stochastic по умолчанию - только цвета None
2 Figure - в настройках два нижних цвета None
3 добавить (MA период 5 сдвиг 1 метод LWMA применить к:данные предыдущего индикатора)
Пока 2 сигнала. GBPJPY купить, EURGBP продать.
Маненько напрягает, что при таком раскладе EURJPY должна упасть, а она и так на 4-месячном минимуме.
Хотя, похоже на продолжение движения по тренду:
А откуда вы знаете ?
поделитесь вашем прогнозом
А как на вашем графике - распознавать сигналы ?
просто я новичок с работой индикаторов- а у вас интересный индикатор как он выдаёт сигнал?