Прогноз от Я - страница 36

Новый комментарий
[Удален]  
Alexey Gureyev:

К сожалению потерял, открытые минусовые ордера создают лишь некую иллюзию того что деньги пока на счету, на самом деле их уже нет, надо смириться. Рисковать на новостях да и вообще на форексе, это одна из худших идей. Есть уровни, надо сидеть на жопе ровно и ждать пока цена подойдет к нему и уже от уровня с коротким стопом заходить в рынок.

ели человек уже попал в такую ситуацию, что Вы предлагаете? как ему поступить? 

 
Aleksandr Klapatyuk:

ели человек уже попал в такую ситуацию, что Вы предлагаете? как ему поступить? 

Я бы на его месте закрыл все сделки и подключился к какому нибудь сигналу. Заливать такие деньги на фору когда не умеешь торговать, плохая мысль.

[Удален]  

Эксперт открыл позиции, сработали сигналы 

Снимок34

[Удален]  

фунт прыгнул - так прыгнул 

Снимок345

 
Aleksandr Klapatyuk:

фунт прыгнул - так прыгнул 

...и где-то в мире улыбается один забаненный Валентин, не имея возможности поделиться своим счастьем :)

[Удален]  
Igor Zakharov:

...и где-то в мире улыбается один забаненный Валентин, не имея возможности поделиться своим счастьем :)

а что случилось? за что его?

 
я только вижу, что ник зачёркнут... 
[Удален]  
Igor Zakharov:
я только вижу, что ник зачёркнут... 

интересно - как он сейчас поступил?

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Эксперт открыл позиции, сработали сигналы 


вроде сигналы от индикатора( Pivot Lines TimeZone https://www.mql5.com/ru/code/1114 рабочие 

Снимок3456 

Pivot Lines TimeZone
Pivot Lines TimeZone
  • www.mql5.com
Индикатор рисует уровни Pivot, промежуточные уровни Pivot и уровни Camarilla. Уровни могут отображаться индикаторными буферами (по всей истории) и/или только текущие уровни горизонтальными линиями. DayStartHour - Час времени начала дня. DayStartMinute - Минуты времени начала дня. PivotsBufers - Отображать уровни Pivot индикаторными буферами...
 

вот щас индикатор консолидаций собираю, вроде, кажется хорошо, если синхронизировать 2 ТФ:

а чуть в прошлое откатить - не так радужно. это я к тому, что 2-3 дня не особо показательны...

1...293031323334353637383940414243...103
Новый комментарий