К сожалению потерял, открытые минусовые ордера создают лишь некую иллюзию того что деньги пока на счету, на самом деле их уже нет, надо смириться. Рисковать на новостях да и вообще на форексе, это одна из худших идей. Есть уровни, надо сидеть на жопе ровно и ждать пока цена подойдет к нему и уже от уровня с коротким стопом заходить в рынок.
ели человек уже попал в такую ситуацию, что Вы предлагаете? как ему поступить?
Я бы на его месте закрыл все сделки и подключился к какому нибудь сигналу. Заливать такие деньги на фору когда не умеешь торговать, плохая мысль.
Эксперт открыл позиции, сработали сигналы
фунт прыгнул - так прыгнул
...и где-то в мире улыбается один забаненный Валентин, не имея возможности поделиться своим счастьем :)
а что случилось? за что его?
я только вижу, что ник зачёркнут...
интересно - как он сейчас поступил?
Эксперт открыл позиции, сработали сигналы
вроде сигналы от индикатора( Pivot Lines TimeZone https://www.mql5.com/ru/code/1114 ) рабочие
вот щас индикатор консолидаций собираю, вроде, кажется хорошо, если синхронизировать 2 ТФ:
а чуть в прошлое откатить - не так радужно. это я к тому, что 2-3 дня не особо показательны...