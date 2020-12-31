Прогноз от Я - страница 6
Слепил не глядя, особой разницы между ишимоку + ма с впр нет, и никто никуда не запаздывает:
теперь я зацыклюсь- и буду искать Ваш способ графика и индикаторов. спасибо Вам - за то что показали как это выглядит . Спасибо огромное!!!
В общем и целом:
1. Вы используете ОЧЕНЬ БЫСТРЫЕ индикаторы, которые реагируют на каждый "ЧИХ"...
2. Вероятность резкого разворота этих БЫСТРЫХ индикаторов - ОЧЕНЬ высокая, и , следовательно, Ваш прогноз не эффективен...
3. Вы пытаетесь совместить две РАЗНЫЕ структуры данных: большой график ( D1 ) и быстрые индикаторы - - - это ошибка...
Выводы Вы можете сделать и Сами : уменьшить период графика и перейти на более медленные индикаторы...
Все эти моменты , естественно, снизят Вашу прибыль, но увеличат СТАБИЛЬНОСТЬ Вашей стратегии... и Ваших прогнозов...
здесь нужно добавить, что:
1. На фоне увеличения профита в пунктах, увеличится просадка в тех же пунктах
2. В связи с пунктом 1, необходимо кратно уменьшить риск
3. В связи с пунктом 2, кратно уменьшится процент прибыли4. В связи с пунктом 3, необходимо убедитьсяв в целесообразнсти принятия такого совета к применению.
Чего искать:
Если вам достаточно только определятся с направлением берете п.2 вариант wpr сглаженный ma, если вы ищите варианты для дополнительной остроты ощущений берете п.1. В среднем, 30-50п. чистыми в неделю можно забирать (в год это 1500п, 10-ю лотами это 150k$). Вообще, все самое важное написали еще в прошлом веке, надо всего лишь это прочитать и понять.
- Берете ишимоку кинкохуо например с тенкансен 50-150 и кижусен 200-500 - это HL/2 за соответствующие периоды, какуюнибудь подходящую ма с периодом 5-30.
- В подвале все тоже самое +/- покажет впр с периодом тенкансен и сглаженный периодом(и способом) ма как на чарте в п1.
В ишимоку пять линий с разными периодами. Какой период поставите на МА с такой она и будет совпадать
Остальные выкинуть(Для системы TC). Ориентир по периодам выше, подбирате что удобнее для вашей системы. Линия ишимоку + ма показывает в абсолютных величинах, тоже самое в относительных величинах показывает wpr с теми же периодами.
продолжу по своему, ок?
все же зарабатывают на том, что
"написали еще в прошлом веке, надо всего лишь это прочитать и понять. "
---
Если б только это все было таАк....
Это верно, ведь если входить через 3-5п(4-хзнак) получается таАААК, аж снесли ветку;), а если через 30-50п(4-хзнак) то можно было бы заработать. В прошлом веке написали способы и ориентиры в периодах для дней,недель, месяцев для рынков тех календарных периодов. А на меньших периодах каждый сам за себя в меру личной испорченности.
Чего искать:
Спасибо! теперь пошустрей добьюсь сборки-вашего графика
Что то в этом есть
Что то в этом есть