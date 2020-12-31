Прогноз от Я - страница 6

Новый комментарий
[Удален]  
Unicornis:

Слепил не глядя, особой разницы между ишимоку + ма с впр нет, и никто никуда не запаздывает:

 

Вот - круто!!!
[Удален]  
Unicornis:

Слепил не глядя, особой разницы между ишимоку + ма с впр нет, и никто никуда не запаздывает:

 

теперь я зацыклюсь- и буду искать Ваш способ графика и индикаторов. спасибо Вам - за то что показали как это выглядит . Спасибо огромное!!!

 
Serqey Nikitin:

В общем и целом:

1. Вы используете ОЧЕНЬ БЫСТРЫЕ индикаторы, которые реагируют на каждый "ЧИХ"...

2. Вероятность резкого разворота этих БЫСТРЫХ индикаторов - ОЧЕНЬ высокая, и , следовательно, Ваш прогноз не эффективен...

3. Вы пытаетесь совместить две РАЗНЫЕ структуры данных: большой график ( D1 ) и быстрые индикаторы - - -   это ошибка...


Выводы Вы можете сделать и Сами :  уменьшить период графика  и  перейти на более медленные индикаторы...

Все эти моменты , естественно, снизят Вашу прибыль, но увеличат СТАБИЛЬНОСТЬ Вашей стратегии...  и Ваших прогнозов...   

здесь нужно добавить, что:

1. На фоне увеличения профита в пунктах, увеличится просадка в тех же пунктах

2. В связи с пунктом 1, необходимо кратно уменьшить риск

3. В связи с пунктом 2, кратно уменьшится процент прибыли

4. В связи с пунктом 3, необходимо убедитьсяв  в целесообразнсти принятия такого совета к применению.
[Удален]  
Unicornis:

Слепил не глядя, особой разницы между ишимоку + ма с впр нет, и никто никуда не запаздывает:

 

В ишимоку пять линий с разными периодами. Какой период поставите на МА с такой она и будет совпадать
 
Aleksandr Klapatyuk:

теперь я зацыклюсь- и буду искать Ваш способ графика и индикаторов. спасибо Вам - за то что показали как это выглядит . Спасибо огромное!!!

Чего искать:

  1. Берете ишимоку кинкохуо например с тенкансен 50-150 и кижусен 200-500 - это HL/2 за соответствующие периоды, какуюнибудь подходящую ма с периодом 5-30.
  2. В подвале все тоже самое +/- покажет впр с периодом тенкансен и сглаженный периодом(и способом)  ма как на чарте в п1.
Если вам достаточно только определятся с направлением берете п.2 вариант wpr сглаженный ma, если вы ищите варианты для дополнительной остроты ощущений берете п.1. В среднем,  30-50п. чистыми в неделю можно забирать (в год это 1500п, 10-ю лотами это 150k$). Вообще, все самое важное написали еще в прошлом веке, надо всего лишь это прочитать и понять. 


Vladimir Baskakov:
В ишимоку пять линий с разными периодами. Какой период поставите на МА с такой она и будет совпадать

Остальные выкинуть(Для системы TC). Ориентир по периодам выше, подбирате что удобнее для вашей системы. Линия ишимоку + ма показывает в абсолютных величинах, тоже самое в относительных величинах показывает wpr с теми же периодами.  

 
Unicornis:

Чего искать:

....

продолжу по своему, ок?

все же зарабатывают на том, что

"написали еще в прошлом веке, надо всего лишь это прочитать и понять. "

---

Если б только это все было таАк....

 
Renat Akhtyamov:

продолжу по своему, ок?

все же зарабатывают на том, что

"написали еще в прошлом веке, надо всего лишь это прочитать и понять. "

---

Если б только это все было таАк....

Это верно, ведь если входить через 3-5п(4-хзнак) получается таАААК, аж снесли ветку;), а если через 30-50п(4-хзнак) то можно было бы заработать. В прошлом веке написали способы и ориентиры в периодах для дней,недель, месяцев для рынков тех календарных периодов. А на меньших периодах каждый сам за себя в меру личной испорченности.

[Удален]  
Unicornis:

Чего искать:

  1. Берете ишимоку кинкохуо например с тенкансен 50-150 и кижусен 200-500 - это HL/2 за соответствующие периоды, какуюнибудь подходящую ма с периодом 5-30.
  2. В подвале все тоже самое +/- покажет впр с периодом тенкансен и сглаженный периодом(и способом)  ма как на чарте в п1.
Если вам достаточно только определятся с направлением берете п.2 вариант wpr сглаженный ma, если вы ищите варианты для дополнительной остроты ощущений берете п.1. В среднем,  30-50п. чистыми в неделю можно забирать (в год это 1500п, 10-ю лотами это 150k$). Вообще, все самое важное написали еще в прошлом веке, надо всего лишь это прочитать и понять. 


Остальные выкинуть(Для системы TC). Ориентир по периодам выше, подбирате что удобнее для вашей системы. Линия ишимоку + ма показывает в абсолютных величинах, тоже самое в относительных величинах показывает wpr с теми же периодами.  

Спасибо! теперь пошустрей добьюсь сборки-вашего  графика

GBPUSDH1_kinkohui__ma_wpr


 

[Удален]  

Что то в этом есть

Alpari MT5 Ichimoku

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Что то в этом есть

Файлы:
Ichimoku_WPR.tpl  8 kb
12345678910111213...103
Новый комментарий