Прогноз от Я - страница 69

Konstantin Yartsev:

Далее рассматриваю покупку NZDCHF по времени закрытия Н4, открытой в 20:00 по терминалу. Но только после четкого сигнала. И как всегда, в плане от 5 до 7% к депо. Кстати, ровно 5 лет назад (15.01.15) швейцарцы прикололись над всеми - резво выкупили свою валюту с падением котировки евро-франка на 30% (!). Потом все стабилизировалось, но все посливались по стоп-ауту, даже с реальными СЛ, с мин. загрузкой депо на 10% и мин. плечом 1:30.


Да! интересная пара NZDCHFH2

- где то рядом сигнал на покупку

NZDCHFH2

Alexsandr San:

Эта пара хочет и туда и сюда - рискованная пара на сегодня EURJPYH2

 

Выбило эту пару  EURJPYH2

Снимок

я на сегодня всё!!!

2000 рублей - хватит!!!

Снимок прибыль

 
Немного неправильный подход. Профит надо брать по максимуму, чтобы он мог перекрыть убыток, который по умолчанию всегда по максимуму.
 
Alexsandr San:

Выбило эту пару  EURJPYH2


Я вчера говорил и сегодня это продолжается: евро не набрала силу и еще может идти вверх. Поэтому и болтанка, когда шортите евро за йену, которая все еще слабее всех.
Konstantin Yartsev:
Немного неправильный подход. Профит надо брать по максимуму, чтобы он мог перекрыть убыток, который по умолчанию всегда по максимуму.

за чем, брать лишнее ? 2000 руб. в день, чистой прибыли - мне достаточно .

С баланса 5000 руб. + 2000 руб. каждый день, это даже не плохо ! 

 
У вас счет 5000? Тогда 2000 это 40% в день. В месяц без капитализации - 800%. А с кап. - страшно подумать ...

Публикуйте сигнал. Я подпишусь!

Konstantin Yartsev:

У вас счет 5000? Тогда 2000 это 40% в день. В месяц без капитализации - 800%. А с кап. - страшно подумать ...

Публикуйте сигнал. Я подпишусь!

так три дня - я и показываю свои входы, в реальном времени.

- кто хочет, может проанализировать со своей стратегией и обдумать  


 
Это вы с каким плечом заходили и каким объемом? И сколько пунктов ТП? Это тоже важно анализировать.

Но проще подписаться. А сначала посмотреть за сигналом хотя бы месяц, т.к. 40% в день - это катастрофический риск с жизнью 2-3 дня.

плечо у меня 1000 - входы по 0.03 и докупает Эксперт 

------------ Мой баланс на сегодня 

Снимок

Для открытия позиции - пока не проанализировал, но слижу за движением 

