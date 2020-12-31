Прогноз от Я - страница 69
Далее рассматриваю покупку NZDCHF по времени закрытия Н4, открытой в 20:00 по терминалу. Но только после четкого сигнала. И как всегда, в плане от 5 до 7% к депо. Кстати, ровно 5 лет назад (15.01.15) швейцарцы прикололись над всеми - резво выкупили свою валюту с падением котировки евро-франка на 30% (!). Потом все стабилизировалось, но все посливались по стоп-ауту, даже с реальными СЛ, с мин. загрузкой депо на 10% и мин. плечом 1:30.
Да! интересная пара NZDCHFH2
- где то рядом сигнал на покупку
Эта пара хочет и туда и сюда - рискованная пара на сегодня EURJPYH2
Выбило эту пару EURJPYH2
2000 рублей - хватит!!!
Выбило эту пару EURJPYH2
Немного неправильный подход. Профит надо брать по максимуму, чтобы он мог перекрыть убыток, который по умолчанию всегда по максимуму.
за чем, брать лишнее ? 2000 руб. в день, чистой прибыли - мне достаточно .
С баланса 5000 руб. + 2000 руб. каждый день, это даже не плохо !
У вас счет 5000? Тогда 2000 это 40% в день. В месяц без капитализации - 800%. А с кап. - страшно подумать ...
Публикуйте сигнал. Я подпишусь!
так три дня - я и показываю свои входы, в реальном времени.
- кто хочет, может проанализировать со своей стратегией и обдумать
Это вы с каким плечом заходили и каким объемом? И сколько пунктов ТП? Это тоже важно анализировать.
Но проще подписаться. А сначала посмотреть за сигналом хотя бы месяц, т.к. 40% в день - это катастрофический риск с жизнью 2-3 дня.
плечо у меня 1000 - входы по 0.03 и докупает Эксперт
------------ Мой баланс на сегодня
Для открытия позиции - пока не проанализировал, но слижу за движением