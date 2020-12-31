Прогноз от Я - страница 86

Новый комментарий
 
Alexsandr San:

Индикатор даёт сигнал - не я это придумал. Если верить Индикаторам, то, нужно им верить. По другому, не как. 

У вас просто другая стратегия.
[Удален]  

одна пара серьёзно воюет 

- снесёт, по любому. - и пойдёт по плану 

3 PARI3

в такой ситуации, надо закрывать. - но, как обычно жалко, тогда делаю так, покупаю в другую сторону, и жду момента, когда закрыться.

3 PARI3 

[Удален]  
Alexsandr San:

одна пара серьёзно воюет 

- снесёт, по любому. - и пойдёт по плану 

в такой ситуации, надо закрывать. - но, как обычно жалко, тогда делаю так, покупаю в другую сторону, и жду момента, когда закрыться.

 

переключил на 5 минут , и выслеживаю момент -

- момент изменения тренда 

USDCADM5

[Удален]  
как - видно открытия , сразу начинают мочить !!!
 
Alexsandr San:

переключил на 5 минут , и выслеживаю момент -

- момент изменения тренда 


Жесть, какие радужные картинки ))). Надеюсь профит с них такой же радужный .

[Удален]  
Farkhat Guzairov:

Жесть, какие радужные картинки ))). Надеюсь профит с них такой же радужный .

Не то слово, жесть! а полная жесть!!!

Снимок

[Удален]  

ждёмс, сигнала на покупку EURUSD - то есть, запустим эксперта только на покупку от индикатора с маленьким квадратиком 

Снимок3

[Удален]  

Проверю Эксперта! как он, от работает от индикатора в одну определённую сторону

-------------------

Не чё! так. Сигналы от индикатора, сегодня не обманули

-------------------

Да! всегда бы так, совпадали сигналы

Снимок22

 
Отлично!!!Поздравляю,150% прироста за день это круто.
[Удален]  

а, вот так, когда в эксперте, задать в настройках цель в прибыли

вот тут ( у меня было 5000 я вписал 13000. и как достигло, все позиции закрылись и сменились все графики)

//+------------------------------------------------------------------+
input string   t="-----  Parameters         -----";              //
input string   Template                     = "ADX";             // Имя шаблона(without '.tpl')
input double   TargetProfit                 = 999999.99;         // Цель Баланса(Ваш Баланс + сумма)

 

я не сразу установил 13000 - просто увидел что, одна пара пошла не в ту сторону и я очканул 

1...798081828384858687888990919293...103
Новый комментарий