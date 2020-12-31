Прогноз от Я - страница 86
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Индикатор даёт сигнал - не я это придумал. Если верить Индикаторам, то, нужно им верить. По другому, не как.
одна пара серьёзно воюет
- снесёт, по любому. - и пойдёт по плану
в такой ситуации, надо закрывать. - но, как обычно жалко, тогда делаю так, покупаю в другую сторону, и жду момента, когда закрыться.
одна пара серьёзно воюет
- снесёт, по любому. - и пойдёт по плану
в такой ситуации, надо закрывать. - но, как обычно жалко, тогда делаю так, покупаю в другую сторону, и жду момента, когда закрыться.
переключил на 5 минут , и выслеживаю момент -
- момент изменения тренда
переключил на 5 минут , и выслеживаю момент -
- момент изменения тренда
Жесть, какие радужные картинки ))). Надеюсь профит с них такой же радужный .
Жесть, какие радужные картинки ))). Надеюсь профит с них такой же радужный .
Не то слово, жесть! а полная жесть!!!
ждёмс, сигнала на покупку EURUSD - то есть, запустим эксперта только на покупку от индикатора с маленьким квадратиком
Проверю Эксперта! как он, от работает от индикатора в одну определённую сторону
-------------------
Не чё! так. Сигналы от индикатора, сегодня не обманули
-------------------
Да! всегда бы так, совпадали сигналы
а, вот так, когда в эксперте, задать в настройках цель в прибыли
вот тут ( у меня было 5000 я вписал 13000. и как достигло, все позиции закрылись и сменились все графики)
я не сразу установил 13000 - просто увидел что, одна пара пошла не в ту сторону и я очканул