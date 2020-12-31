Прогноз от Я - страница 98
Сегодня увидим цель, куда стремится золото - Но более менее, уже видно куда хочет
Интересен сам ПОДХОД к анализу...
Сначала РИСУЕМ линию... Почему именно в этом месте, а не ниже или не выше, задавать стесняюсь...
Потом пытаемся УБЕДИТЬ СЕБЯ, что эта линия НАРИСОВАНА в нужном месте...
После этого самогипноза, начинаем планировать КОНКРЕТНЫЕ действия с собственными деньгами...
Это такой вид ШАМАНИЗМА?... - "наскальная живопись", что вижу, то и пою...
И как?..., помогает?...
я уже забыл, когда я их нарисовал - в начале того месяца, кажись. Наблюдаю за этим - вижу как пара ходит, к этим линиям .
(Вам от меня что надо ??? )
Это хорошо, что помогает!...
Не знаю Вы все такие, Никитины - просто знал однофамильца Вашего - много глупых вопросов задавал ( а вёл себя, как председатель колхоза)
----------------------
А Вы случайно не из Волгоградской Обл. ??? есть там г. Урюпинск не по далёко хутор. Дубовский. Там живёт, Ваш однофамилиц
- и что прикольно, зовут его тоже Серёга
Вот нашёл, когда я первый раз выставил эту картинку, с этими же линиями
Да, Вы правы! Среди трейдеров тоже встречаются дебилы, которые "задают много глупых вопросов"...
Ну за чем так грубо. иногда бывает, что специально надо задать, глупый вопрос - что бы получить внятный ответ
смотрите не подеритесь, горячие финские парни :-)
Кстати, многомудрые наши..
а вы знаете когда пересекаются линии и уровни, что с них торгуете ?
снимите статистику, там очень много поводов к размышлениям
"Линии и уровни пересекаются" в голове отдельного трейдера с повышенным уровнем фантазии...
Естественно, что торговать по ним - НУ ОЧЕНЬ ЛЕГКО!