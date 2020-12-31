Прогноз от Я - страница 98

Сегодня увидим цель, куда стремится золото - Но более менее, уже видно куда хочет 

XAUUSDDaily 

 
Alexsandr San:

Сегодня увидим цель, куда стремится золото - Но более менее, уже видно куда хочет 

 

Интересен сам ПОДХОД к анализу...

Сначала РИСУЕМ линию...   Почему именно в этом месте, а не ниже или не выше, задавать стесняюсь...

Потом пытаемся УБЕДИТЬ СЕБЯ, что эта линия НАРИСОВАНА в нужном месте...

После этого самогипноза, начинаем планировать КОНКРЕТНЫЕ действия с собственными деньгами...

Это такой вид ШАМАНИЗМА?... - "наскальная живопись", что вижу, то и пою... 

И как?..., помогает?...

я уже забыл, когда я их нарисовал - в начале того месяца, кажись. Наблюдаю за этим - вижу как пара ходит, к этим линиям . 

(Вам от меня что надо ??? )

 
Alexsandr San:
я уже забыл, когда я их нарисовал - в начале того месяца, кажись. Наблюдаю за этим - вижу как пара ходит, к этим линиям . 
Это хорошо, что помогает!...
Serqey Nikitin:
Это хорошо, что помогает!...

Не знаю Вы все такие, Никитины - просто знал однофамильца Вашего - много глупых вопросов задавал  ( а вёл себя, как председатель колхоза) 

----------------------

А Вы случайно не из Волгоградской Обл. ??? есть там г. Урюпинск не по далёко хутор. Дубовский. Там живёт, Ваш однофамилиц

- и что прикольно, зовут его тоже Серёга  

Вот нашёл, когда я первый раз выставил эту картинку, с этими же линиями

Картинка первый раз появилась 

 
Да, Вы правы! Среди трейдеров тоже встречаются дебилы, которые "задают много глупых вопросов"...
Ну за чем так грубо. иногда бывает, что специально надо задать, глупый вопрос - что бы получить внятный ответ   

 

смотрите не подеритесь, горячие финские парни :-)

Кстати, многомудрые наши..

а вы знаете когда пересекаются линии и уровни, что с них торгуете ?

снимите статистику, там очень много поводов к размышлениям

 
Maxim Kuznetsov:


Кстати, многомудрые наши..

а вы знаете когда пересекаются линии и уровни, что с них торгуете ?


"Линии и уровни пересекаются" в голове отдельного трейдера с повышенным уровнем фантазии...

Естественно, что торговать по ним - НУ ОЧЕНЬ ЛЕГКО!

