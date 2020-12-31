Прогноз от Я - страница 63

уходим от темы

- вижу отскок и дальнейшее падения GBPUSDH1ч

GBPUSDH1ч

да! по другим, двум парам я конкретно рискую - по этому, я молчу 

Снимок

Поторопился я с прогнозом по EURUSDDaily.

думал к 1.08 - доберётся к концу года - но картина  указывает, больше шансов к 1.13

EURUSDDaily

-----------------------------------------

И не могу войти - Маней не хватает, по другой валюте во банк вошёл - кто не рискует, тот не пьёт шампанское.

я не очень люблю шампанское от него голова болит 

Цель по евре 1.09
Vladimir Baskakov:
Цель по евре 1.09

всё таки - я буду пытать счастья к 1.13

……. пока не появится пипка красная, буду держать верх 

ё123

Вот теперь возьмутся за доллар(не зря на Президента - наезжают)    . EURUSDDaily

Так что доллару, придётся уступить еврее -- Весь следующий год  

( МА55 красная линия ) Уже готова закрепится выше( МА144 коричневая линия )

EURUSDDaily 

В следующем году - скорее всего, увидим цену 1.34

 
В следующем году увидеть-бы евросоюз в полном составе, не то что цену в 1.34 )))

Vitaly Muzichenko:

В следующем году увидеть-бы евросоюз в полном составе, не то что цену в 1.34 )))

Евро союз - Присоединится к Евразийскому союзу. Так что всё будет хорошо с Евросоюзом.

-----------------------------------------------

Если Вы про Британию - у них своя валюта

------------------------------------------------------- 

Британцы - предки нынешних Американцев 
Не пойму что случилось -

- но, в этих местах где галочки, почти всегда, срабатывал сигнал. А теперь как то, часто обманывает.

- по идее, должна цена уже подыматься вверх 

45678

Ещё один барьер перепрыгнуть - если закрепится выше, должно пойти к вверху EURUSDH2

EURUSDH2

