Прогноз от Я - страница 63
уходим от темы
- вижу отскок и дальнейшее падения GBPUSDH1ч
да! по другим, двум парам я конкретно рискую - по этому, я молчу
Поторопился я с прогнозом по EURUSDDaily.
думал к 1.08 - доберётся к концу года - но картина указывает, больше шансов к 1.13
-----------------------------------------
И не могу войти - Маней не хватает, по другой валюте во банк вошёл - кто не рискует, тот не пьёт шампанское.
я не очень люблю шампанское от него голова болит
Цель по евре 1.09
всё таки - я буду пытать счастья к 1.13
……. пока не появится пипка красная, буду держать верх
Вот теперь возьмутся за доллар(не зря на Президента - наезжают) . EURUSDDaily
Так что доллару, придётся уступить еврее -- Весь следующий год
( МА55 красная линия ) Уже готова закрепится выше( МА144 коричневая линия )
В следующем году - скорее всего, увидим цену 1.34
В следующем году увидеть-бы евросоюз в полном составе, не то что цену в 1.34 )))
Евро союз - Присоединится к Евразийскому союзу. Так что всё будет хорошо с Евросоюзом.
-----------------------------------------------
Если Вы про Британию - у них своя валюта
-------------------------------------------------------Британцы - предки нынешних Американцев
Не пойму что случилось -
- но, в этих местах где галочки, почти всегда, срабатывал сигнал. А теперь как то, часто обманывает.
- по идее, должна цена уже подыматься вверх
Ещё один барьер перепрыгнуть - если закрепится выше, должно пойти к вверху EURUSDH2