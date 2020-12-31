Прогноз от Я - страница 90

Новый комментарий
[Удален]  

Интересная пара EURAUD

только открылась - и сразу в какой минус 


[Удален]  
Alexsandr San:

Интересная пара EURAUD

только открылась - и сразу в какой минус 


а, сразу - напугала. Вроде всё будет ок!

Снимок6

[Удален]  
Alexsandr San:

а, сразу - напугала. Вроде всё будет ок!


и сейчас наверное поторопился - но, с одной пары 12000, это тоже хорошо!

Снимок7

[Удален]  

открылись 2 пары EURNZD - AUDCHF - чем закончится этот вход, от сигнала с кружочком Снимок8

[Удален]  
Alexsandr San:

открылись 2 пары EURNZD - AUDCHF - чем закончится этот вход, от сигнала с кружочком

оказывается 3 пары ещё NZDJPY - лучше бы, и не открывалась 

Снимок9

[Удален]  
Alexsandr San:

открылись 2 пары EURNZD - AUDCHF - чем закончится этот вход, от сигнала с кружочком

Вот до чего, доводит жадность. Было 70000 за первых полдня, заработал 19000, а за, вторых полдня, слил 88000

Снимок 

[Удален]  
Alexsandr San:

Вот до чего, доводит жадность. Было 70000 за первых полдня, заработал 19000, а за, вторых полдня, слил 88000

 

подведу итог - очередного слива.

19.02.2020 пополнил счёт на 2500 чтобы баланс был, ровно 5000

до 03.03.2020 - счёт достиг баланс 89000.   

04.03.2020 - счёт был слит - и за, жадности.

Снимок2

[Удален]  

И так, начну всё сначала. Полнил счёт, теперь попробую без жадности. В день по 2000

нимок.PNG

[Удален]  
Alexsandr San:

И так, начну всё сначала. Полнил счёт, теперь попробую без жадности. В день по 2000


Сегодня у меня получилось - главное теперь, выключить компьютер и дождаться завтрашнего дня

Снимок2.PNG 

[Удален]  
Alexsandr San:

Сегодня у меня получилось - главное теперь, выключить компьютер и дождаться завтрашнего дня

 

С утра открылся - Цель на сегодня, Средства достигнут 13000 -закроются все позиции

13000 х

--------------- 

Цель достигнута! комп, выключать не буду. а вот, терминал закрою до завтра.

100 

100 х

1...838485868788899091929394959697...103
Новый комментарий