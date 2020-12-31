Прогноз от Я - страница 90
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересная пара EURAUD
только открылась - и сразу в какой минус
Интересная пара EURAUD
только открылась - и сразу в какой минус
а, сразу - напугала. Вроде всё будет ок!
а, сразу - напугала. Вроде всё будет ок!
и сейчас наверное поторопился - но, с одной пары 12000, это тоже хорошо!
открылись 2 пары EURNZD - AUDCHF - чем закончится этот вход, от сигнала с кружочком
открылись 2 пары EURNZD - AUDCHF - чем закончится этот вход, от сигнала с кружочком
оказывается 3 пары ещё NZDJPY - лучше бы, и не открывалась
открылись 2 пары EURNZD - AUDCHF - чем закончится этот вход, от сигнала с кружочком
Вот до чего, доводит жадность. Было 70000 за первых полдня, заработал 19000, а за, вторых полдня, слил 88000
Вот до чего, доводит жадность. Было 70000 за первых полдня, заработал 19000, а за, вторых полдня, слил 88000
подведу итог - очередного слива.
19.02.2020 пополнил счёт на 2500 чтобы баланс был, ровно 5000
до 03.03.2020 - счёт достиг баланс 89000.
04.03.2020 - счёт был слит - и за, жадности.
И так, начну всё сначала. Полнил счёт, теперь попробую без жадности. В день по 2000
И так, начну всё сначала. Полнил счёт, теперь попробую без жадности. В день по 2000
Сегодня у меня получилось - главное теперь, выключить компьютер и дождаться завтрашнего дня
Сегодня у меня получилось - главное теперь, выключить компьютер и дождаться завтрашнего дня
С утра открылся - Цель на сегодня, Средства достигнут 13000 -закроются все позиции
---------------
Цель достигнута! комп, выключать не буду. а вот, терминал закрою до завтра.