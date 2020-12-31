Прогноз от Я - страница 59

Alexsandr San:

У Вас - где то 1.34 в бу GBPUSDDaily

Вы рискованно - на самом вверху в бу вошли 


Да, Вы правы - эта стратегия более медленная , чем вторая:


Ваши Индикаторы - уже стремятся к низу - а Вы почему то - вошли в бу ?

 
Тренд по направлению не изменился...  Значит есть возможность окончания отката и продолжения движения вверх...

Основная прибыль уже зафиксирована.  В понедельник движение вверх продолжится...

Если в Понедельник пойдёт вверх - то очень хорошо пойдёт, до конца месяца.( 1.38 )

Ну, а если вниз - то думаю, опять увидим 1.20 к концу месяца и года  

 
Эти ПРЕДСКАЗАНИЯ - гадание на кофейной гуще...   Торговать по ним - ПРОТИВОПОКАЗАНО!

Тогда зачем все эти потуги?...  Смысл?... Практическая ценность?...

Я тут ещё недельный график - рассматриваю.GBPUSDWeekly

Предсказания могут измениться ( шутка )

GBPUSDWeekly 

Блин - Всё указывает вверх. 

а внутренности мозга - говорят вниз - кому верить? мозгам или графикам ????????

 

На графике - СИГНАЛЫ в виде разворотов  индикаторов , т.е. - ФАКТЫ..., не иллюзии, не домыслы, не фантазии...

Согласен с Вами - но сигналы - так далеко ушли, что сейчас рискованно в ( бу )- а графики  указывают всё таки в ( бу ). а так хочется к новому году, на шоколадку заработать.

- но очень высоко он оторвался, и теперь страшно в ( бу )входить  

 
Да, это уже второй момент - правильная настройка стратегии...


Например у меня во втором варианте:

1. частичная прибыль зафиксирована = 16 500

2. позиция ( стоп-лосс ) переведена в безубыточность, что в самом плохом варианте = 500

3. открытие следующей позиции по развороту всех индикаторов СТРОГО по тренду, т.е  по ФАКТАМ ( сигналам на графике )...


В первом варианте:

1. открытие позиции строго по тренду,

2. правильно настроенный стоп-лосс,

3. ждем продолжение тренда...


Одни факты и ничего кроме фактов...


А мечтать нужно..., вот только когда?...

Вы меня убедили - мечтать это одно, и остаюсь ещё мечтать.

жду развязки по паре - я в тупике, и сигналы раздвоились GBPUSDH2

дождусь поведения пары у МА144(коричневая линия) 

GBPUSDH2

