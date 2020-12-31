Прогноз от Я - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У Вас - где то 1.34 в бу GBPUSDDaily
Вы рискованно - на самом вверху в бу вошли
Да, Вы правы - эта стратегия более медленная , чем вторая:
Да, Вы правы - эта стратегия более медленная , чем вторая:
Ваши Индикаторы - уже стремятся к низу - а Вы почему то - вошли в бу ?
Ваши Индикаторы - уже стремятся к низу - а Вы почему то - вошли в бу ?
Тренд по направлению не изменился... Значит есть возможность окончания отката и продолжения движения вверх...
Основная прибыль уже зафиксирована. В понедельник движение вверх продолжится...
Тренд по направлению не изменился... Значит есть возможность окончания отката и продолжения движения вверх...
Основная прибыль уже зафиксирована. В понедельник движение вверх продолжится...
Если в Понедельник пойдёт вверх - то очень хорошо пойдёт, до конца месяца.( 1.38 )
Ну, а если вниз - то думаю, опять увидим 1.20 к концу месяца и года
Если в Понедельник пойдёт вверх - то очень хорошо пойдёт, до конца месяца.( 1.38 )
Ну, а если вниз - то думаю, опять увидим 1.20 к концу месяца и года
Эти ПРЕДСКАЗАНИЯ - гадание на кофейной гуще... Торговать по ним - ПРОТИВОПОКАЗАНО!
Тогда зачем все эти потуги?... Смысл?... Практическая ценность?...
Эти ПРЕДСКАЗАНИЯ - гадание на кофейной гуще... Торговать по ним - ПРОТИВОПОКАЗАНО!
Тогда зачем все эти потуги?... Смысл?... Практическая ценность?...
Я тут ещё недельный график - рассматриваю.GBPUSDWeekly
Предсказания могут измениться ( шутка )
Блин - Всё указывает вверх.
а внутренности мозга - говорят вниз - кому верить? мозгам или графикам ????????
Alexsandr San:
кому верить? мозгам или графикам ????????
На графике - СИГНАЛЫ в виде разворотов индикаторов , т.е. - ФАКТЫ..., не иллюзии, не домыслы, не фантазии...
На графике - СИГНАЛЫ в виде разворотов индикаторов , т.е. - ФАКТЫ..., не иллюзии, не домыслы, не фантазии...
Согласен с Вами - но сигналы - так далеко ушли, что сейчас рискованно в ( бу )- а графики указывают всё таки в ( бу ). а так хочется к новому году, на шоколадку заработать.
- но очень высоко он оторвался, и теперь страшно в ( бу )входить
Согласен с Вами - но сигналы - так далеко ушли, что сейчас рискованно в ( бу )- а графики указывают всё таки в ( бу ). а так хочется к новому году, на шоколадку заработать.
- но очень высоко он оторвался, и теперь страшно в ( бу )входить
Да, это уже второй момент - правильная настройка стратегии...
Например у меня во втором варианте:
1. частичная прибыль зафиксирована = 16 500
2. позиция ( стоп-лосс ) переведена в безубыточность, что в самом плохом варианте = 500
3. открытие следующей позиции по развороту всех индикаторов СТРОГО по тренду, т.е по ФАКТАМ ( сигналам на графике )...
В первом варианте:
1. открытие позиции строго по тренду,
2. правильно настроенный стоп-лосс,
3. ждем продолжение тренда...
Одни факты и ничего кроме фактов...
А мечтать нужно..., вот только когда?...
А мечтать нужно..., вот только когда?...
Вы меня убедили - мечтать это одно, и остаюсь ещё мечтать.
жду развязки по паре - я в тупике, и сигналы раздвоились GBPUSDH2
дождусь поведения пары у МА144(коричневая линия)