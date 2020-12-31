Прогноз от Я - страница 46

Aleksandr Klapatyuk:

как он вроде идёт потихоньку вниз GBPUSDH2

эксперт купит у  метки S2

Ну теперь да...и уж очень потихонечку...не то что выросло за 8 дней на 800 пунктов ..если б и падало б так..
 
Я на 1.2799 куплю наверх...лишь бы нервов хватило до этой отметки дотерпеть.

 
купит на низ?

Valentin7:

Я на 1.2799 куплю наверх...лишь бы нервов хватило до этой отметки дотерпеть.

рискованно покупать GBPUSDDaily 

GBPUSDDaily

Valentin7:

купит на низ?

у тебя же есть на низ - не рискуй

 
Aleksandr Klapatyuk:

у тебя же есть на низ - не рискуй

нея на верх купить хочу опять залокроватся но так чтоб уже была свободная моржа торговать внутри лока..

Файлы:
Screenshot_1.png  65 kb
Valentin7:

нея на верх купить хочу опять залокроватся но так чтоб уже была свободная моржа торговать внутри лока..

лучше не чего не трогай - постарайся отбить своё, сколько возможно вниз  

 
Aleksandr Klapatyuk:

лучше не чего не трогай - постарайся отбить своё, сколько возможно вниз  

так а где гарантия что фунт упадет хотябы до 1.2400 ? Свопы то положительные на низ у меня но  с тремя ордерами на низ у меня один пункт это 1.5 $  а у меня депо 1039 и минус щас 766 - еще 100 пунктов вверх и все ..

Файлы:
Screenshot_2.png  73 kb
 
Valentin7:
так а где гарантия что фунт упадет хотябы до 1.2400 ? Свопы то положительные на низ у меня но  с тремя ордерами на низ у меня один пункт это 1.5 $  а у меня депо 1039 и минус щас 766 - еще 100 пунктов вверх и все ..

Здравствуйте, Валентин!

Чтобы постоянно не переживать за свой депозит уровень маржи старайтесь держать не ниже 500 %. У вас, согласно последнего скриншота, уровень маржи составляет 147,33%. Тут и до маржин-колла не далеко.

С уважением, Владимир.

настроил на селл 

GBPAUDH2

