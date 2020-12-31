Прогноз от Я - страница 46
как он вроде идёт потихоньку вниз GBPUSDH2
эксперт купит у метки S2
Я на 1.2799 куплю наверх...лишь бы нервов хватило до этой отметки дотерпеть.
купит на низ?
рискованно покупать GBPUSDDaily
у тебя же есть на низ - не рискуй
нея на верх купить хочу опять залокроватся но так чтоб уже была свободная моржа торговать внутри лока..
лучше не чего не трогай - постарайся отбить своё, сколько возможно вниз
так а где гарантия что фунт упадет хотябы до 1.2400 ? Свопы то положительные на низ у меня но с тремя ордерами на низ у меня один пункт это 1.5 $ а у меня депо 1039 и минус щас 766 - еще 100 пунктов вверх и все ..
Здравствуйте, Валентин!
Чтобы постоянно не переживать за свой депозит уровень маржи старайтесь держать не ниже 500 %. У вас, согласно последнего скриншота, уровень маржи составляет 147,33%. Тут и до маржин-колла не далеко.
С уважением, Владимир.
настроил на селл