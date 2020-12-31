Прогноз от Я - страница 72

так то, тренд медвежий EURUSDH2

но внутри, что то подсказывает - должен он всё таки вверх идти 

стоп от жёлтой линии Горизонтальной 

EURUSDH2

Вроде движение пошло в нужном направлении 

Снимок

от R1 - буду открывать позиции вниз EURJPYH2

EURJPYH2

где то R2 можно пробовать на отскок вниз GBPUSDH2 

GBPUSDH2 ч

скорее всего готовится вниз EURJPYH2

EURJPYH2

 а вот так, я сливаюсь 

- когда меняется тренд, а я, упираюсь рогами - и держу пока не сольюсь

Снимок 5 


------------------------------------------моя прибыль за сегодня 

Снимок мой убыток

 

Налицо грубое нарушение главного принципа торговли на форекс - "Фиксируй убытки, дай прибыли расти".

Вы торговали по принципу - "Фиксируй прибыль, дай убыткам расти" - и вот итог как у всех трейдеров, торгующих по такому же принципу.

Maksim Korotkiy:
Налицо грубое нарушение главного принципа торговли на форекс - "Фиксируй убытки, дай прибыли расти".

не как, мой организм - не усвоит это правило! а я, и за этого страдаю (шутка)

 
Alexsandr San:

не как, мой организм - не усвоит это правило! а я, и за этого страдаю (шутка)

мой тоже ))
если бы, просто от сигнала точек входить, и то, была бы прибыль - 530+460+280=1270 points

100 points по 0.01=60 руб.  1270*60\100=762 руб.  это с лотом 0.01

points

это кому интересен Индикатор точек - файл ниже 

для ( LeM 2 Macd ) и для ( LeM 2 Rsi )  - нужен индикатор LeManTrend Indicator https://www.mql5.com/ru/code/27570

Файлы:
2.mq5  17 kb
LeM_2_Macd.mq5  16 kb
LeM_2_Rsi.mq5  16 kb
