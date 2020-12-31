Прогноз от Я - страница 72
так то, тренд медвежий EURUSDH2
но внутри, что то подсказывает - должен он всё таки вверх идти
стоп от жёлтой линии Горизонтальной
Вроде движение пошло в нужном направлении
от R1 - буду открывать позиции вниз EURJPYH2
где то R2 можно пробовать на отскок вниз GBPUSDH2
скорее всего готовится вниз EURJPYH2
а вот так, я сливаюсь
- когда меняется тренд, а я, упираюсь рогами - и держу пока не сольюсь
------------------------------------------моя прибыль за сегодня
Налицо грубое нарушение главного принципа торговли на форекс - "Фиксируй убытки, дай прибыли расти".
Вы торговали по принципу - "Фиксируй прибыль, дай убыткам расти" - и вот итог как у всех трейдеров, торгующих по такому же принципу.
не как, мой организм - не усвоит это правило! а я, и за этого страдаю (шутка)
если бы, просто от сигнала точек входить, и то, была бы прибыль - 530+460+280=1270 points
100 points по 0.01=60 руб. 1270*60\100=762 руб. это с лотом 0.01
это кому интересен Индикатор точек - файл ниже
для ( LeM 2 Macd ) и для ( LeM 2 Rsi ) - нужен индикатор LeManTrend Indicator https://www.mql5.com/ru/code/27570