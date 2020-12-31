Прогноз от Я - страница 64

Новый комментарий
[Удален]  
Alexsandr San:

Ещё один барьер перепрыгнуть - если закрепится выше, должно пойти к вверху EURUSDH2


Этот фунт - который ноль,  по жизни, тянет за собой евро.

- хотя это не в тему!!! 

[Удален]  
Alexsandr San:

Ещё один барьер перепрыгнуть - если закрепится выше, должно пойти к вверху EURUSDH2


Вот теперь - должно быть по плану 

89900

[Удален]  

Момент не очень хороший EURUSDH2

но всё таки, ещё можно держаться подъёма

EURUSDH2 

почему я считаю - что в этом месте опасно ? -

- цена опустилась ниже синей точки, в таких местах меняется направление 

 
Alexsandr San:

Момент не очень хороший EURUSDH2

но всё таки, ещё можно держаться подъёма

 

почему я считаю - что в этом месте опасно ? -

- цена опустилась ниже синей точки, в таких местах меняется направление 

Я по цене 1,10840 на продажу встал.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Я по цене 1,10840 на продажу встал.

думаю Вы правы!!! - но, более ясная картина, будет видна на следующем баре 

 
Alexsandr San:

думаю Вы правы!!! - но, более ясная картина, будет видна на следующем баре 

Вообже по идее должна дойти до 1,11100. Но есть маааленький сигнальчик вниз.

Возьму пару п.

[Удален]  

я закрыл в бу. EURUSDH2

- лучше потерять не большую сумму, чем всё! 

- не удачный прогноз.

EURUSDH2

WPR - среднем окне - пересекла -50 . это серьёзно нужно задуматься 

 
Alexsandr San:

я закрыл в бу. EURUSDH2

- лучше потерять не большую сумму, чем всё! 

- не удачный прогноз.


Почему не удачный, у меня удачный.

Часть закрыл, а часть оставил.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Почему не удачный, у меня удачный.

Часть закрыл, а часть оставил.


Видно, пойдёт дальше!?

 
Alexsandr San:

Видно, пойдёт дальше!?

Первая цель в районе 1,10500, вторая ровно 1,10000(примерно)

1...575859606162636465666768697071...103
Новый комментарий