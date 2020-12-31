Прогноз от Я - страница 64
Ещё один барьер перепрыгнуть - если закрепится выше, должно пойти к вверху EURUSDH2
Этот фунт - который ноль, по жизни, тянет за собой евро.
- хотя это не в тему!!!
Момент не очень хороший EURUSDH2
но всё таки, ещё можно держаться подъёма
почему я считаю - что в этом месте опасно ? -
- цена опустилась ниже синей точки, в таких местах меняется направление
Я по цене 1,10840 на продажу встал.
думаю Вы правы!!! - но, более ясная картина, будет видна на следующем баре
Вообже по идее должна дойти до 1,11100. Но есть маааленький сигнальчик вниз.
Возьму пару п.
я закрыл в бу. EURUSDH2
- лучше потерять не большую сумму, чем всё!
- не удачный прогноз.
WPR - среднем окне - пересекла -50 . это серьёзно нужно задуматься
Почему не удачный, у меня удачный.
Часть закрыл, а часть оставил.
Видно, пойдёт дальше!?
Первая цель в районе 1,10500, вторая ровно 1,10000(примерно)