Прогноз от Я - страница 99
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну я для себя - линии просто канал, а торговлю по другим Индикаторам входишь и выходишь
------------------------------
например, знаю почти точно - что пойдёт вниз, но вот линия канала ,меня смущает. лучше я пережду и постараюсь, поймать выше цену.
ну я для себя - линии просто канал, а торговлю по другим Индикаторам входишь и выходишь
------------------------------
например, знаю почти точно - что пойдёт вниз, но вот линия канала ,меня смущает. лучше я пережду и постараюсь, поймать выше цену.
Да, Вы правы! Для инвестирования своих денег нужна информация, которая подтверждена несколько раз... Но это не линии, прямые, наклонные или кривые, взятые из больного воображения пьяного извозчика... Это факты, факты и еще раз факты , выявленные НЕ ЗАВИСИМЫМИ математическими методами, без участия фантазии трейдера, с тройной подстраховкой...
Только в этом случае можно рассчитывать на прибыль
Да, Вы правы! Для инвестирования своих денег нужна информация, которая подтверждена несколько раз... Но это не линии, прямые, наклонные или кривые, взятые из больного воображения пьяного извозчика... Это факты, факты и еще раз факты , выявленные НЕ ЗАВИСИМЫМИ математическими методами, без участия фантазии трейдера, с тройной подстраховкой...
Только в этом случае можно рассчитывать на прибыль
А разве я против, я с Вами согласен. ещё не надо забывать про удачу, есть месяца у каждого человека, что бы он не прогнозировал или делал, хоть убейте не получится. Не знаю, моё наблюдение,
хотите верьте, хотите нет.
вот как можно понять !? канал уровня, нарисован месяц назад, но этот уровень актуален сейчас. Цена подошла к этому уровню, получается мы заглянули в бедующее?!
Цена подошла к этому уровню, получается мы заглянули в бедующее?!
Да, Вы - экстрасенс на уровне Ванги... Только она могла предсказывать БУДУЩЕЕ... Но есть процентов 5, что просто это совпадение, как выиграть в лотерею...
Но это не про Вас - я Вас ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Да, Вы - экстрасенс на уровне Ванги... Только она могла предсказывать БУДУЩЕЕ... Но есть процентов 5, что просто это совпадение, как выиграть в лотерею...
Но это не про Вас - я Вас ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Ведь я хочу добра! Вы почему то, видите в этом негатив. Честно сказать,у меня мало общения, я пытаюсь себя удовлетворить, что я не один на этом свете. что есть люди, такие же как я!
Ведь я хочу добра! Вы почему то, видите в этом негатив. Честно сказать,у меня мало общения, я пытаюсь себя удовлетворить, что я не один на этом свете. что есть люди, такие же как я!
Не надо обижаться...
Очень многие трейдеры начинали как Вы... Но большинство этих трейдеров давно ушли из этого бизнеса...
Если Вы не можете правильно оценить критику в адрес Ваших методов торговли, то Вы тоже очень скоро покинете ряды трейдеров...
Не надо обижаться...
Очень многие трейдеры начинали как Вы... Но большинство этих трейдеров давно ушли из этого бизнеса...
Если Вы не можете правильно оценить критику в адрес Ваших методов торговли, то Вы тоже очень скоро покинете ряды трейдеров...
на обиженных воду возят, могу Вам сказать, этот бизнес очень скоро прикроют. Если не прикроют, сами не захотите заниматься
на обиженных воду возят, могу Вам сказать, этот бизнес очень скоро прикроют. Если не прикроют, сами не захотите заниматься
С чего такие похоронные заявления?...
Форекс уже 50 лет функционирует, а фондовый рынок на много больше...
Если Вы про "конец света"?..., так это пропустить не возможно - все там будем!...
С чего такие похоронные заявления?...
Форекс уже 50 лет функционирует, а фондовый рынок на много больше...
Если Вы про "конец света"?..., так это пропустить не возможно - все там будем!...
Нет, возьмите лотерейных билетов на миллион, из этих билетов - Вы выиграете 15000 , помимо того, что Вы в проигрыше, Вам надо заплатить налог, в 13 процентов. и того ?????????????????????
--------------------
и это не в завтра происходит, а уже сегодня.- - Дойдет, стоит типа Ж..... и плакали наши денюшки.