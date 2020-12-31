Прогноз от Я - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересный манёвр
через 2часа. - может будет, поясней картина. GBPUSDH2
Интересный манёвр
через 2часа. - может будет, поясней картина. GBPUSDH2
хотел рискнуть вверх - ну что то подсказывает, рановато. GBPUSDH2
хотел рискнуть вверх - ну что то подсказывает, рановато. GBPUSDH2
Да, Вы правы - откат сильный..., но генеральный тренд не поменялся:
https://charts.mql5.com/23/61/gbpusd-d1-metaquotes-software-corp.png
Можно работать и на откатах, но опасно - риски намного выше, чем при тренде...
Да нормально на откатах торгуется.
Да, Вы правы - откат сильный..., но генеральный тренд не поменялся:
https://charts.mql5.com/23/61/gbpusd-d1-metaquotes-software-corp.png
Можно работать и на откатах, но опасно - риски намного выше, чем при тренде...
Думаю пока не входить - в завтра к вечеру, нужно разглядеть направление
Да нормально на откатах торгуется.
Да, Вы правы! Торговать можно как угодно... Некоторые Трейдеры просто кидают монетку...
Ага, желание при этом загадывают.
Хотя при этом подсознательно понимают, что не сбудется)))
Ага, желание при этом загадывают.
Хотя при этом подсознательно понимают, что не сбудется)))
Всё сбудется - надо только верить!!!
Всё сбудется - надо только верить!!!
Всё пытаюсь разобраться с этой парой GBPUSDDaily
- все убытки за год - мне создала эта пара- ,,, не ужели я не отобью к концу года?
синяя линия - это знак, в какую сторону я буду отбиваться
Всё пытаюсь разобраться с этой парой GBPUSDDaily
- все убытки за год - мне создала эта пара- ,,, не ужели я не отобью к концу года?
синяя линия - это знак, в какую сторону я буду отбиваться
как обычно определить тренд - ниже нуля вниз.
выше нуля вверх GBPUSDH1