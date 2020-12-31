Прогноз от Я - страница 60

Новый комментарий
[Удален]  

Интересный манёвр 

через 2часа. - может будет, поясней картина. GBPUSDH2

GBPUSDH2

[Удален]  
Alexsandr San:

Интересный манёвр 

через 2часа. - может будет, поясней картина. GBPUSDH2


хотел рискнуть вверх - ну что то подсказывает, рановато. GBPUSDH2

GBPUSDH2 

 
Alexsandr San:

хотел рискнуть вверх - ну что то подсказывает, рановато. GBPUSDH2

 

Да, Вы правы - откат сильный..., но генеральный тренд не поменялся:

https://charts.mql5.com/23/61/gbpusd-d1-metaquotes-software-corp.png


Можно работать и на откатах, но опасно - риски намного выше, чем при тренде...

 

Да нормально на откатах торгуется.


[Удален]  
Serqey Nikitin:

Да, Вы правы - откат сильный..., но генеральный тренд не поменялся:

https://charts.mql5.com/23/61/gbpusd-d1-metaquotes-software-corp.png


Можно работать и на откатах, но опасно - риски намного выше, чем при тренде...

Думаю пока не входить - в завтра к вечеру, нужно разглядеть направление 

 
Aleksandr Yakovlev:

Да нормально на откатах торгуется.


Да, Вы правы! Торговать можно как угодно...  Некоторые Трейдеры просто кидают монетку...
 
Serqey Nikitin:
Да, Вы правы! Торговать можно как угодно...  Некоторые Трейдеры просто кидают монетку...

Ага, желание при этом загадывают.

Хотя при этом подсознательно понимают, что не сбудется)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ага, желание при этом загадывают.

Хотя при этом подсознательно понимают, что не сбудется)))

Всё сбудется - надо только верить!!! 

[Удален]  
Alexsandr San:

Всё сбудется - надо только верить!!! 

Всё пытаюсь разобраться с этой парой GBPUSDDaily

- все убытки за год - мне создала эта пара- ,,, не ужели я не отобью к концу года?

синяя линия - это знак, в какую сторону я буду отбиваться 

GBPUSDDaily

[Удален]  
Alexsandr San:

Всё пытаюсь разобраться с этой парой GBPUSDDaily

- все убытки за год - мне создала эта пара- ,,, не ужели я не отобью к концу года?

синяя линия - это знак, в какую сторону я буду отбиваться 


как обычно определить тренд - ниже нуля вниз.

выше нуля вверх GBPUSDH1

GBPUSDH1

1...535455565758596061626364656667...103
Новый комментарий