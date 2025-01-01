DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCChartCanvasColorGrid 

ColorGrid (Get-Methode)

Gibt die Farbe des Gitters zurück.

 uint  ColorGrid()

Rückgabewert

Farbe des Gitters.

ColorGrid (Set-Methode)

Setzt die Farbe des Gitters.

 void  ColorGrid(
   const uint  value,  // Farbe des Gitters 
   )

Parameter

value

[in]  Farbe des Gitters.  