MaxDescrLen (Get-Methode)

Gibt die maximale Länge der Deskriptoren zurück.

 uint  MaxDescrLen()

Rückgabewert

Wert der maximalen Länge der Deskriptoren.

MaxDescrLen (Set-Methode)

Setzt die maximale Länge der Deskriptoren.                          

 void  MaxDescrLen(
   const uint  value,  // maximale Länge
   )

Parameter

value

[in] Wert der maximalen Länge der Deskriptoren.