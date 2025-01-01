LineThick

Zeichnet die Strecke einer zufälligen Linie mit der angegebenen Linienstärke mithilfe eines Glättungsalgorithmus.

void LineThick(

const int x1,

const int y1,

const int x2,

const int y2,

const uint clr,

const int size,

const uint style,

ENUM_LINE_END end_style

)

Parameter

x1

[in] X-Koordinate des ersten Punktes der Strecke.

y1

[in] Y-Koordinate des ersten Punktes der Strecke.

x2

[in] X-Koordinate des zweiten Punktes der Strecke.

y2

[in] Y-Koordinate des zweiten Punktes der Strecke.

clr

[in] Farbe im ARGB-Format.

size

[in] Linienstärke.

style

[in] Linienstil — einer der Werte der ENUM_LINE_STYLE Aufzählung oder ein benutzerdefinierter Wert.

end_style

[in] Stil der Enden der Linie — einer der Werte der ENUM_LINE_END Aufzählung

ENUM_LINE_END