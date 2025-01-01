DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCChartCanvasDrawLegendVertical 

DrawLegendVertical

Zeichnet die vertikale Legende.

 int  DrawLegendVertical(
   const int  w,  // Breite
   const int  h,  // Höhe
   )

Parameter

w

[in] Maximale Textbreite in der Legende.

h

[in] Maximale Texthöhe in der Legende. 

Rückgabewert

Breite der Legende in Pixel.