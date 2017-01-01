- Gradient
- BarGap
- BarMinSize
- BarBorder
- Create
- SeriesAdd
- SeriesInsert
- SeriesUpdate
- SeriesDelete
- ValueUpdate
- DrawData
- DrawBar
- GradientBrush
CHistogramChart
Klasse für das Zeichnen von Histogrammen.
Beschreibung
In dieser Klasse sind alle Methoden für das Zeichnen von Balkenhistogrammen implementiert. Sie setzen die Breite der Balken und stellen das Arbeiten mit Datenreihen ein. Es sind die Methoden für das Arbeiten mit der graduellen Füllung von Balken des Histogramms einbezogen.
Der Code des oben angeführten Bildes ist unten dargestellt.
Deklaration
|
class CHistogramChart : public CChartCanvas
Überschrift
|
#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CHistogramChart
Methoden der Klasse
|
Methode
|
Aktion
|
Setzt das Flag, das angibt, ob die graduelle Füllung für die Balken des Histogramms angewandt wird.
|
Setzt den Wert des Abstands des Histogramms bis zum Koordinatenursprung.
|
Setzt die minimale Breite der Balken des Histogramms.
|
Setzt das Flag, das auf die Notwendigkeit hinweist, Grenzen für jeden Balken zu zeichnen.
|
Virtuelle Methode, die eine grafische Ressource erstellt.
|
Fügt eine neue Datenreihe hinzu.
|
Fügt eine Datenreihe auf den Chart ein.
|
Aktualisiert die Datenreihe auf dem Chart.
|
Löscht eine Datenreihe vom Chart.
|
Aktualisiert den Wert des Elements in der angegebenen Reihe.
|
Virtuelle Methode, die ein Histogramm für die angegebene Reihe zeichnet.
|
Zeichnet den Balken des Histogramms als ein mit Farbe gefülltes Rechteck.
|
Erstellt einen Pinsel für graduelle Füllung.
|
//+------------------------------------------------------------------+