CHistogramChart

Klasse für das Zeichnen von Histogrammen.

Beschreibung

In dieser Klasse sind alle Methoden für das Zeichnen von Balkenhistogrammen implementiert. Sie setzen die Breite der Balken und stellen das Arbeiten mit Datenreihen ein. Es sind die Methoden für das Arbeiten mit der graduellen Füllung von Balken des Histogramms einbezogen.

Der Code des oben angeführten Bildes ist unten dargestellt.

Deklaration

class CHistogramChart : public CChartCanvas

Überschrift

#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>

Vererbungshierarchie CCanvas CChartCanvas CHistogramChart

Methoden der Klasse

Methode Aktion Gradient Setzt das Flag, das angibt, ob die graduelle Füllung für die Balken des Histogramms angewandt wird. BarGap Setzt den Wert des Abstands des Histogramms bis zum Koordinatenursprung. BarMinSize Setzt die minimale Breite der Balken des Histogramms. BarBorder Setzt das Flag, das auf die Notwendigkeit hinweist, Grenzen für jeden Balken zu zeichnen. Create Virtuelle Methode, die eine grafische Ressource erstellt. SeriesAdd Fügt eine neue Datenreihe hinzu. SeriesInsert Fügt eine Datenreihe auf den Chart ein. SeriesUpdate Aktualisiert die Datenreihe auf dem Chart. SeriesDelete Löscht eine Datenreihe vom Chart. ValueUpdate Aktualisiert den Wert des Elements in der angegebenen Reihe. DrawData Virtuelle Methode, die ein Histogramm für die angegebene Reihe zeichnet. DrawBar Zeichnet den Balken des Histogramms als ein mit Farbe gefülltes Rechteck. GradientBrush Erstellt einen Pinsel für graduelle Füllung.

Methoden geerbt von der Klasse CCanvas CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet Methoden geerbt von der Klasse CChartCanvas ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, ColorText, ColorText, ColorGrid, ColorGrid, MaxData, MaxData, MaxDescrLen, MaxDescrLen, AllowedShowFlags, ShowFlags, ShowFlags, IsShowLegend, IsShowScaleLeft, IsShowScaleRight, IsShowScaleTop, IsShowScaleBottom, IsShowGrid, IsShowDescriptors, IsShowPercent, ShowLegend, ShowScaleLeft, ShowScaleRight, ShowScaleTop, ShowScaleBottom, ShowGrid, ShowDescriptors, ShowValue, ShowPercent, LegendAlignment, Accumulative, VScaleMin, VScaleMin, VScaleMax, VScaleMax, NumGrid, NumGrid, VScaleParams, DataOffset, DataOffset, DataTotal, DescriptorUpdate, ColorUpdate

