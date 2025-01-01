DokumentationKategorien
DrawLegendHorizontal

Zeichnet eine horizontale Legende.                                

 int  DrawLegendHorizontal(
   const int  w,  // 
   const int  h,  // 
   )

Parameter

w

[in] Maximale Textbreite in der Legende. 

h

[in] Maximale Texthöhe in der Legende. 

Rückgabewert

Höhe der Legende in Pixel.