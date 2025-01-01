DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCCanvasLineStyleSet 

LineStyleSet

Setzt den Linienstil.

void  LineStyleSet(
   const uint  style      // Stil
   );

Parameter

style

[in]  Linienstil.

Hinweis

Der Eingangsparameter kann einer der Enumerationswerte ENUM_LINE_STYLE sein. Darüber hinaus ist es möglich, einen benutzerdefinierten Linienstil zu erstellen.